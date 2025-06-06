انتهت كرة سلة - الاتحاد السكندري (85)-(74) أهلي طرابلس.. أولى مباريات نهائيات BAL

يلعب الاتحاد السكندري أمام أهلي طرابلس في تمام الثامنة بتوقيت مصر من يوم الجمعة الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك في بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL.

وكان الاتحاد السكندري قد حسم تأهله إلى مرحلة ربع النهائي بعد تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة.

وتقام المرحلة الختامية في بريتوريا بجنوب إفريقيا خلال الفترة من 6 إلى 14 يونيو المقبل.

وتقام مرحلة الإقصائيات بنفس نظام الموسم الماضي، إذ يتم لعب جولة ترتيبية ثم خوض منافسات ربع النهائي بنظام خروج المغلوب.

ويلعب الاتحاد مباراة ترتيبية أمام أهلي طرابلس الليبي لتحديد المركزين الأول والثاني قبل انطلاق ربع النهائي بالنظام الإقصائي.

وبذلك سيلعب الاتحاد السكندري في ربع النهائي ضد كريول ستار أو الفتح الرباطي وفقا لنتائج المرحلة الترتيبية.

وكان بترو أتليتكو قد حصد لقب النسخة الماضية بالفوز على أهلي طرابلس.

وتقام البطولة في نسختها الخامسة وسبق وأن توج بها فريقين مصريين.

إذ حصد الزمالك لقب النسخة الأولى في 2021 بينما الأهلي توج بالنسخة الثالثة في 2023.

=====

نهاية المباراة: الاتحاد 85-74 أهلي طرابلس

83-74

75-70

نهاية الربع الثالث: الاتحاد 64-55 أهلي طرابلس

59-51

48-41

نهاية الربع الثاني: الاتحاد 48-39 أهلي طرابس

42-35

37-35

33-25

28-18

نهاية الربع الأول: الاتحاد 24-14 أهلي طرابلس

20-11

14-9

12-5

8-5

6-4 للاتحاد

4-4

بداية المباراة

=====

تابع بالفيديو من هنا