العودة من بعيد.. رافينيا أفضل لاعب في الدوري الإسباني

الجمعة، 06 يونيو 2025 - 19:45

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - رافينيا

أعلن الدوري الإسباني عبر حسابه على موقع X اختيار رافينيا كأفضل لاعب في البطولة للموسم المنقضي.

ويعد رافينيا ضمن الأسماء البارزة للحصول على جائزة الكرة الذهبية.

وتألق اللاعب البرازيلي بشدة خلال الموسم وقاد برشلونة للحصول على بطولة الدوري وحسمه قبل نهايته بعدة أسابيع.

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ولعب رافينيا 36 مباراة في الدوري الإسباني وتمكن من تسجيل 18 هدفا وصناعة 9 آخرين.

واحتل رافينيا المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف خلف زميله لامين يامال.

وجاء رافينيا في المركز السادس في جدول ترتيب الهدافين للبطولة.

ويتواجد اللاعب صاحب الـ28 عاما في المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف أي التسجيل والصناعة مجتمعين بـ27 مساهمة خلفا روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة والمتصدر كيليان مبابي لاعب ريال مدريد.

وكان رافينيا من أكثر اللاعبين الذين تعرضوا للانتقادات في الموسم الماضي تحت قيادة تشافي هيرنانديز، إلا أن هانز فليك مدرب الفريق الكتالوني الحالي تمكن من إظهار أفضل نسخة للاعب البرازيلي.

وحصل برشلونة على الثلاثية المحلية أي الدوري والكأس والسوبر.

رافينيا برشلونة الدوري الإسباني
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