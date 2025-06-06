ليس غريبا عنه.. رومانو: إنتر يتوصل لاتفاق لتعيين كيفو مدربا للفريق

توصل نادي إنتر إلى اتفاق مع كريتسيان كيفو المدير الفني لـ بارما لتدريب الفريق.

ووقع الاختيار على الروماني بعد فشل المفاوضات مع سيسك فابريجاس المدير الفني لفريق كومو.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس، فإن إنتر اتفق مع كيفو لتدريب الفريق لمدة عامين.

ورحل سيموني إنزاجي المدير الفني السابق لإنتر إلى الهلال السعودي بعدما تلقى عرضا ماليا كبيرا.

وخسر إنتر تحت قيادة إنزاجي نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان بخماسية نظيفة، في آخر مبارياته مع الفريق.

ولا يعد المدرب الروماني غريبا عن النيراتزوري كلاعب وكمدرب.

وتولى كيفو تدريب الفئات السنية المختلفة مع إنتر وتمكن من التتويج ببطولة الدوري الإيطالي مع فريق الشباب.

وخاض في الموسم الماضي التجربة الأولى له مع فريق أول بمسيرته التدريبية وذلك مع بارما.

وواجه كيفو تحديا صعبا مع بارما، إذ دربه حيث كان يحتل المركز الـ18 وهو أحد مراكز الهبوط خلال الجولة 26.

وأنقذ كيفو فريقه بارما من الهبوط لدوري الدرجة الثانية وأنهى الدوري في المركز الـ16.

وكلاعب فتواجد رفقة الفريق من 2007 حتى 2014 وتوج بالعديد من البطولات أبرزها الثلاثية التاريخية تحت قيادة جوزيه مورينيو.