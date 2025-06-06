تجربة جديدة.. روما يعلن تعيين جاسبريني مدربا للفريق

أعلن نادي روما تعيين الإيطالي جيان بييرو جاسبريني كمدير فني للفريق خلفا للمعتزل كلاوديو رانييري.

وكشف النادي أن مدة التعاقد مع جاسبريني تمتد حتى 2028.

ويخوض جاسبريني تجربة جديدة بعدما قاد أتالانتا لمدة 9 أعوام توج فيها ببطولة الدوري الأوروبي لأول مرة في تاريخ النادي.

وأبهر المدرب البالغ من العمر 40 عاما الجميع بقدرته على تطوير المواهب الشابة وتنفيذ أسلوب لعب منظم وحديث، مما يزيد من أسهمه بحسب التقارير.

كما ظهر روبرتو دي زيربي مدرب مارسيليا الفرنسي على طاولة أتالانتا لخلافة جاسبريني، لكن الأقرب هو إيفان يوريتش مدرب ساوثامبتون السابق.

ويقدم دي زيربي مستويات جيدة مع مارسيليا الذي اتتقل إلى تدريبه قادما من برايتون الإنجليزي.

جاسبريني صاحب الـ67 عاما يتولى تدريب أتالانتا منذ صيف 2017، وقاد الفريق خلال 427 مباراة.

ونجح جاسبريني في التتويج بلقب النسخة الماضية من الدوري الأوروبي.