زيزو رقم 14.. ماذا قدم نجوم الزمالك بعد انتقالهم لـ الأهلي؟

يبدو أن صيف عام 2025 لن يكون عاديا في سوق الانتقالات المصرية بل ناريا والسبب هو أحمد سيد زيزو نجم الزمالك السابق الذي قرر الانضمام لصفوف الغريم التقليدي الأهلي.

وبات زيزو اللاعب رقم 14 الذي ينتقل لصفوف الأهلي بعد ارتدائه قميص الزمالك.

وأعلن النادي الأهلي انضمام زيزو لصفوفه في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الزمالك.

زيزو انضم إلى مجموعة من الأسماء التي انتقلت للاهلي بعد تألقها بقميص الزمالك في صفقات أثارت جدلا جماهيريا واسعا.

FilGoal.com يستعرض خلال التقرير التالي اللاعبين الذين انتقلوا إلى الأهلي بعدما حققوا النجاح مع الزمالك.

رضا عبد العال

فى صيف 1993 حسم الأهلي صفقة من العيار الثقيل بتعاقده مع رضا عبد العال نجم الزمالك في ذلك التوقيت.

ودفع الأهلي 650 ألف جنيه للحصول على خدمات رضا عبد العال وهو رقم قياسي في تلك الفترة.

رضا عبد العال لعب 5 مواسم بقميص الأهلي بعد انتقاله من الزمالك ورحل في صيف 1998.

وخاض رضا عبد العال 59 مباراة مع الأهلي وسجل 8 أهداف وصنع 11 هدفا.

وحصل رضا عبد العال مع الأهلي على 5 ألقاب متتالية للدوري المصري ولقب كأس مصر.

مجدي طلبة

تألق مجدي طلبة في صفوف الزمالك ليخوض تجربة احتراف مع باوك اليوناني في عام 1989.

بعد 7 سنوات من الاحتراف الخارجي عاد مجدي طلبة للدوري المصري ولكن بقميص الأهلي هذه المرة في يناير 1996.

لعب مجدي طلبة مع الأهلي 43 مباراة وسجل هدفا وصنع 8 ىخرين بجميع المسابقات.

وفاز طلبة مع الأهلي بلقب الدوري 3 مرات متتالية ولقب كاس مصر موسم 1995-1996.

إسلام الشاطر

إحدى الصفقات التي أثارت جدلا في صيف 2004 كان انتقال مباشر – نادر – لإسلام الشاطر من الزمالك إلى الأهلي.

الشاطر انضم لصفوف الزمالك في يناير 2004 قادما من الإسماعيلي.

وخرج الشاطر في صفقة إعارة إلى اتحاد جدة السعودي حتى نهاية الموسم.

وفي صيف 2004 دفع الأهلي الشرط الجزائي الموجود في عقد الشاطر مع الزمالك وضمه في صفقة مدوية.

الظهير الأيمن تًوج بـ4 ألقاب دوري ولقبي دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي.

نادر السيد

أعلن النادي الأهلي يوم الثلاثاء 17 مايو 2005 ضم نادر السيد لاعب فريق المصري لمدة ثلاث سنوات.

نادر السيد أحد نجوم الزمالك التاريخين والحاصل مع الفريق الأبيض على لقبين لدوري أبطال إفريقيا انضم للأهلي في صفقة مدوية آنذاك.

ولعب نادر السيد مع الأهلي موسما وحيدا شارك خلاله في مباراتين فقط ولم يستمر طويلا.

الحارس المخضرم تُوج مع الأهلي بلقب الدوري في موسم 2005-2006.

محمد صديق

أعلن الأهلي في صيف 2006 إنضمام محمد صديق مدافع الزمالك إلى صفوفه رسميا لمدة أربعة أعوام.

صديق الذي تواجد في الفترة الذهبية لنادي الزمالك وحصل على لقبين للدوري ولقب دوري أبطال إفريقيا انتقل للأهلي في صفقة انتقل حر.

وشارك صديق مع الأهلي خلال 31 مباراة وسجل هدفين في جميع المسابقات وحصل على ثنائية الدوري في الموسم الوحيد الذي قضاه بقميص الأحمر.

طارق السعيد

طارق السعيد انضم ايضا للأهلي في صيف 2006 قادما من الزمالك في صفقة انتقال حر.

انتقال السعيد من الزمالك إلى الأهلي أثار جدلا خاصة أنه كان أحد النجوم في صفوف الأبيض.

وشارك طارق السعيد مع الأهلي في 28 مباراة وصنع 8 أهداف في جميع المسابقات.

وحصل السعيد على مع الأهلي على ثنائية الدوري وكأس مصر قبل اعتزاله في 2008 بسبب الإصابة.

هاني العجيزي

أعلن الأهلي تعاقده رسميا مع هاني العجيزي مهاجم بلدية المحلة ولاعب الزمالك السابق في يناير 2008 على أن يبدأ مشواره مع الفريق في موسم 2008/2009 مقابل 2,5 مليون جنيه.

العجيزي الذي قضى فترة طويلة بين صفوف قطاعات الناشئين بالزمالك لعب موسما رائعا بقميص بلدية المحلة.

وفضل العجيزي الانتقال للأهلي رغم تلقيه عرضا بالعودة لصفوف الزمالك.

ولعب العجيزي مع الأهلي 24 مباراة وسجل 4 اهداف وحصل على لقب الدوري لموسمين متتاليين.

معتز إينو

صيف عام 2007 لم يكن عاديا في سوق الانتقالات المصرية بل كان ناريا والسبب هو معتز إينو بطل القصة حينما قرر ترك الزمالك والانضمام لصفوف الغريم التقليدي الأهلي.

وانضم إينو لصفوف الأهلي في صفقة انتقال حر بعد رفضه تجديد تعاقده مع الزمالك.

ولعب إينو مع الأهلي في 87 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 7 آخرين بجميع المسابقات.

وحصل إينو مع الأهلي على 4 ألقاب للدوري ولقب دوري أبطال إفريقيا ولقب السوبر المصري ولقبين للسوبر الإفريقي.

صبري رحيل

حصل الأهلي على توقيع صبري رحيل قادما من الزمالك في صفقة انتقال حر صيف 2013.

رحيل شارك مع الأهلي في 106 مباراة وصنع 13 هدفا بقميص الفريق في جميع المسابقات.

وحصل رحيل مع الأهلي على 4 القاب متتالية للدوري ولقب دوري أبطال إفريقيا ولقبين للسوبر المصري ولقب كأس مصر.

مؤمن زكريا

في يناير 2015 خطف الأهلي صفقة مدوية من الزمالك بالتعاقد مع هدافه الفريق آنذاك مؤمن زكريا.

مؤمن زكريا كان هداف الزمالك يف الدور الأول من موسم 2014-2015 ولكنه كان معارا من إنبي حتى نهاية عام 2014.

ونجح الاهلي في التوصل إلى اتفاق مع إنبي وحصل على خدمات مؤمن زكريا في صفقة قوية للأحمر.

وشارك مؤمن زكريا مع الأهلي في 140 مباراة وسجل 40 هدفا وصنع 20 آخرين بجميع المسابقات.

وحصل زكريا مع الأهلي على 4 ألقاب متتالية للدوري المصري ولقبين للسوبر المصري ولقب لمسابقة كأس مصر.

كهربا

تعد صفقة انتقال محمود عبد المنعم كهربا أحد الصفقات المدوية في تاريخ انتقالات اللاعبين بين القطبين.

كهربا لم ينتقل من الأهلي إلى الزمالك بشكل مباشر لكنه انضم من صفوف ديسبورتيفو أفيش البرتغالي في الوقت الذي تمسك خلاله الزمالك بسريان عقد اللاعب.

كهربا شارك مع الأهلي خلال 92 مباراة وسجل 31 هدفا وصنع 14 آخرين بجميع المسابقات.

وحصل كهربا مع الأهلي على 3 ألقاب لدوري أبطال إفريقيا ولقبين للدوري العام ولقب كأس مصر ولقب للسوبر الإفريقي ومثله بالسوبر المصري.

إمام عاشور

كان إمام عاشور من أهم لاعبي الزمالك خلال فترة تواجده خاصة بعد رحيل فرجاني ساسي وتمكن من تعويضه.

وانتقل عاشور إلى ميتيلاند الدنماركي في فترة احتراف قصيرة قبل أن يعود إلى الدوري المصري من بوابة الأهلي.

وتألق عاشور بشدة في الموسم المنقضي ولعب 41 مباراة وسجل 19 هدفا.

وتصدر إمام قائمة هدافي الدوري المصري برصيد 13 هدفا.

واحتل المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة دوري أبطال إفريقيا بتسجيله 5 أهداف بالتساوي مع إبراهيم عادل لاعب بيراميدز.

وحصل عاشور على الدوري مع الأهلي مرتين وأيضا الإنتركونتننتال وكأس مصر مرة وكذلك دوري أبطال إفريقيا ومرتين السوبر المصري.

أشرف بنشرقي

انتقل أشرف بنشرقي إلى الأهلي بعد حوالي عامين ونصف من رحيله عن الزمالك.

وانضم المغربي إلى الأهلي قادما من الريان القطري في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ولعب بنشرقي أول مباراة له مع الأهلي ضد الزمالك وسجل هدفا، وانتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

وشارك مع الأهلي في 26 مباراة في جميع البطولات وسجل 7 أهداف.

وحصل بنشرقي على بطولة الدوري المصري حتى الآن.

فهل يتمكن زيزو من التألق في الأهلي ودخول تاريخه وتكرار ما فعله مع الزمالك؟