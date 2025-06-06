صبحي: تصديت لـ 8 ركلات جزاء قبل خوض النهائي.. ومررت بفترة صعبة للغاية

الجمعة، 06 يونيو 2025 - 16:19

كتب : FilGoal

محمد صبحي - الزمالك - محمد عواد

أعرب محمد صبحي حارس مرمى الزمالك عن سعادته البالغة عقب التتوج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز.

وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يتجهان إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب.

وتوج الزمالك باللقب للمرة الـ29 في تاريخه، وحرم بيراميدز من التتويج بالبطولة الثانية هذا الموسم.

أخبار متعلقة:
بيسيرو يهنئ الزمالك بعد الفوز بلقب كأس مصر 2025 شحاتة: هدفنا كان إسعاد جماهير الزمالك.. وميدو يكشف تفاصيل التجديد المثلوثي: جمهور الزمالك نمبر 1.. وناصر منسي: سنبني على تلك البطولة الونش: أردنا أن يكون كأس مصر خير ختام لمسيرة محمد عبد الشافي مع الزمالك

وقال محمد صبحي عبر القناة الأولى: "لست حزينًا لأنني خرجت وقت ركلات الترجيح، ولكني خرجت بسرعة لأنني كنت متأثرًا بما حدث في المباراة".

وأضاف صبحي"لقد تصديت لثماني ركلات جزاء في التدريب يوم أمس، وذلك قبل مباراة بيراميدز في النهائي".

وتابع "كانت الفترة الماضية صعبة، فقد اضطررت لاقتراض المال وكانت علي ديون كثيرة، وابتعدت عن الجميع تمامًا".

وأتم "الآن بعد تجديد عقدي مع الزمالك، لم يعد لدي أي مبرر، وأبدأ من جديد بكل تركيز. علاقتي بعواد محترمة للغاية، ونعمل جميعًا من أجل مصلحة النادي".

ورفض الزمالك الخروج بدون بطولات هذا الموسم ليفوز ببطولة كأس مصر.

الفارس الأبيض توج بلقب كأس مصر للمرة 29 في تاريخه، كما توج الزمالك ببطولة كأس مصر لأول مرة منذ موسم 2020 - 2021.

ورسخ الزمالك عقدته لبيراميدز في المباراة النهائية لكأس مصر بعدما كرر الفوز أمامه في النهائي للمرة الثانية.

المرة الأولى التي توج فيها الزمالك على حساب بيراميدز في النهائي موسم 2018 - 2019 بثلاثية نظيفة.

وفشل بيراميدز في الفوز ببطولته الثانية لكأس مصر، والدفاع عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي.

الزمالك بيراميدز محمد صبحي
نرشح لكم
زيزو رقم 14.. ماذا قدم نجوم الزمالك بعد انتقالهم لـ الأهلي؟ الشناوي: نريد الظهور بشكل يليق باسم الأهلي ومكانته.. ولدينا هدف واضح ريبيرو: سنسعى لإظهار شخصية الأهلي في الملعب.. ونعلم مدى أهمية مواجهة إنتر ميامي أفشة: كولر ظلمني ولا أعلم السبب.. وزيزو لاعب مقرب منا 4 أهداف.. أحمد بلحاج هداف نسخة 2025 من كأس مصر بيسيرو يهنئ الزمالك بعد الفوز بلقب كأس مصر 2025 أيمن الرمادي لـ في الجول: أسعد لحظة في حياتي.. واللاعبون تعرضوا لظلم كبير عواد: صبحي يحتاج للدعم ولم أشعر بالضيق فنحن عائلة واحدة
أخر الأخبار
مباشر كرة سلة - الاتحاد السكندري (20)-(11) أهلي طرابلس.. أولى مباريات نهائيات BAL 58 دقيقة | كرة سلة
العودة من بعيد.. رافينيا أفضل لاعب في الدوري الإسباني 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
الموسم الثالث؟ لن نعرف أبدا.. إقالة بوستيكوجلو من تدريب توتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
ليس غريبا عنه.. رومانو: إنتر يتوصل لاتفاق لتعيين كيفو مدربا للفريق ساعة | الكرة الأوروبية
تجربة جديدة.. روما يعلن تعيين جاسبريني مدربا للفريق 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بعد عرضه الرسمي لضم مصدق.. الوداد يعلن التعاقد مع مدافع هولندي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
زيزو رقم 14.. ماذا قدم نجوم الزمالك بعد انتقالهم لـ الأهلي؟ 2 ساعة | الدوري المصري
صبحي: تصديت لـ 8 ركلات جزاء قبل خوض النهائي.. ومررت بفترة صعبة للغاية 4 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي أبطال أوروبا – باريس (5)-(0) إنتر.. سان جيرمان بطلا لأوروبا 2 "قراركم خاطيء".. الزمالك يرد على خطاب اتحاد الكرة بشأن موعد نهاية عقد زيزو 3 تأجيل انطلاق نهائي كأس مصر 4 "عقده ينتهي في 1 يوليو".. الزمالك يستعجل التحقيق في شكواه ضد زيزو
/articles/506758/صبحي-تصديت-لـ-8-ركلات-جزاء-قبل-خوض-النهائي-ومررت-بفترة-صعبة-للغاية