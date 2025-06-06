صبحي: تصديت لـ 8 ركلات جزاء قبل خوض النهائي.. ومررت بفترة صعبة للغاية

أعرب محمد صبحي حارس مرمى الزمالك عن سعادته البالغة عقب التتوج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز.

وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يتجهان إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب.

وتوج الزمالك باللقب للمرة الـ29 في تاريخه، وحرم بيراميدز من التتويج بالبطولة الثانية هذا الموسم.

وقال محمد صبحي عبر القناة الأولى: "لست حزينًا لأنني خرجت وقت ركلات الترجيح، ولكني خرجت بسرعة لأنني كنت متأثرًا بما حدث في المباراة".

وأضاف صبحي"لقد تصديت لثماني ركلات جزاء في التدريب يوم أمس، وذلك قبل مباراة بيراميدز في النهائي".

وتابع "كانت الفترة الماضية صعبة، فقد اضطررت لاقتراض المال وكانت علي ديون كثيرة، وابتعدت عن الجميع تمامًا".

وأتم "الآن بعد تجديد عقدي مع الزمالك، لم يعد لدي أي مبرر، وأبدأ من جديد بكل تركيز. علاقتي بعواد محترمة للغاية، ونعمل جميعًا من أجل مصلحة النادي".