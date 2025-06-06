خبر في الجول - الأهلي يتمم إجراءات قيد زيزو.. ومدة التعاقد

الجمعة، 06 يونيو 2025 - 15:37

كتب : أحمد الخولي

أحمد سيد زيزو - منتخب مصر

أتم النادي الأهلي إجراءات قيد أحمد سيد زيزو ليصبح لاعبا في صفوف الفريق.

وسينضم زيزو لصفوف الأهلي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي أتم إجراءات قيد اللاعب في منطقة القاهرة واتحاد الكرة المصري، عقب الاستعلام الرسمي من منطقة الجيزة والتأكد من انتهاء تعاقده مع الزمالك.

ووقع زيزو على عقد مدته 4 مواسم مع الأهلي، مع بند يتيح التمديد لموسم إضافي بموافقة الطرفين.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب خلال ساعات إلى معسكر الأهلي في الولايات المتحدة لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

مسيرة زيزو

بدأ زيزو مسيرته في نادي ليرس البلجيكي بين عامي (2014–2017): لعب 77 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 10 آخرين.

ثم انتقل في 2017 إلى ناسيونال ماديرا البرتغالي على سبيل الإعارة (13 مباراة، هدفان)، ثم إلى موريرينسي (2017–2019) الذي شهد تسجيله هدفين وصنع آخر خلال 31 مباراة.

وانضم إلى الزمالك في يناير 2019 حتى صيف 2024 ولعب معه 260 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 87 هدفا وصنع 71 آخرين.

بطولات زيزو مع الزمالك

الدوري المصري الممتاز: بطولتان (2020–21 و2021–22).

كأس مصر: 3 مرات (2018–19 و2020–21 و2024-2025).

كأس السوبر المصري: 2019–20.

الكونفيدرالية الإفريقية: مرتان (2018–19 و2023–24).

كأس السوبر الإفريقي: مرتان (2020 و2024)

زيزو الأهلي
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