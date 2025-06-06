"كل الطرق تؤدي إلى الجزيرة".. الأهلي يعلن تعاقده مع زيزو

الجمعة، 06 يونيو 2025 - 15:59

كتب : أحمد الخولي

أحمد سيد زيزو - الأهلي

أعلن النادي الأهلي تعاقده رسميا مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك السابق في صفقة انتقال حر.

أحمد سيد زيزو

النادي : الأهلي

وانضم زيزو إلى الأهلي بعد نهاية عقده مع الزمالك، ليصبح خامس صفقات القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر الأهلي مقطع فيديو عبر حسابه على فيسبوك أعلن من خلاله ضم زيزو وكتب: "كل الطرق تؤدي إلى الجزيرة.. زيزو أهلاوي.. زيزو في أرض التاريخ".

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وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي أتم إجراءات قيد اللاعب في منطقة القاهرة واتحاد الكرة المصري، عقب الاستعلام الرسمي من منطقة الجيزة والتأكد من انتهاء تعاقده مع الزمالك.

ووقع زيزو على عقد مدته 4 مواسم مع الأهلي، مع بند يتيح التمديد لموسم إضافي بموافقة الطرفين.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب خلال ساعات إلى معسكر الأهلي في الولايات المتحدة لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وبات زيزو الصفقة الخامسة خلال فترة الانتقالات الحالية بعد كل من:

محمد علي بن رمضان قادما فيرينتسفاروشي المجري.

محمد سيحا قادما من المقاولون العرب.

محمود حسن "تريزيجيه" قادما من الريان القطري.

أحمد رمضان المعار من سيراميكا كليوباترا.

فيما يلعب حمدي مع فتحي مع الأهلي خلال فترة المشاركة بكأس العالم للأندية فقط ثم سيعود للوكرة القطري.

وسيطير زيزو إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في تدريبات الفريق الذي يستعد لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى للبطولة مع إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويلعب الأهلي مباراة الافتتاح ضد إنتر ميامي رفقة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

مسيرة زيزو

بدأ زيزو مسيرته في نادي ليرس البلجيكي بين عامي (2014–2017): لعب 72 مباراة وسجل 4 أهداف.

ثم انتقل في 2017 إلى ناسيونال ماديرا البرتغالي على سبيل الإعارة (13 مباراة، هدفان)، ثم إلى موريرينسي (2017–2019) الذي شهد تسجيله هدفا واحدا في 25 مباراة.

وانضم إلى الزمالك في يناير 2019 حتى صيف 2024 ولعب معه 263 مباراة وسجل خلالها 87 هدفا وصنع 71 آخرين

بطولات زيزو مع الزمالك

الدوري المصري الممتاز: بطولتان (2020–21 و2021–22).

كأس مصر: 3 مرات (2018–19 و2020–21 و2024-2025).

كأس السوبر المصري: 2019–20.

الكونفيدرالية الإفريقية: مرتان (2018–19 و2023–24).

كأس السوبر الإفريقي: مرتان (2020 و2024)

زيزو الأهلي كأس العالم للأندية
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