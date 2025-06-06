"المدفعجية في أمان".. أرسنال يربط ميجاليس بعقد طويل الأمد

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، الجمعة، تمديد عقد مدافعه البرازيلي جابرييل ميجاليس حتى صيف عام 2029.

وكان العقد السابق لميجاليس مع أرسنال ينتهي في 2027.

وأعرب جابرييل، صاحب الـ27 عامًا، عن سعادته بالتجديد، وقال: "وصلت إلى هنا لاعبًا شابًا، وبعد نحو خمسة أعوام تعلَّمت الكثير. أتمنى الفوز بالألقاب مع هذا النادي، لأنني أعشقه، وكذلك عائلتي".

وأضاف "فخور جدا بالتوقيع على عقد جديد. أحب المشجعين وزملائي والملعب. نحن مستمرون معًا من أجل المستقبل".

ويُعد جابرييل عنصرًا أساسيًا في دفاع الفريق، إذ كوّن شراكة مميزة مع الفرنسي ويليام ساليبا منذ عام 2022، ساهمت بشكل كبير في عودة أرسنال للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأثرت إصابة في عضلات الفخذ الخلفية على جابرييل خلال آخر شهرين من موسم 2024–2025، ما تسبب في تراجع الفريق محليًا وأوروبيًا، حيث ودع دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان في نصف النهائي.

ويمثل تمديد عقد جابرييل دفعة معنوية قوية للمدرب ميكيل أرتيتا، الذي يعوّل على استقراره الدفاعي في مشواره مع "المدفعجية".