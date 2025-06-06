أنشيلوتي: رأيت تحسنا أمام الإكوادور رغم ضيق الوقت.. ونملك ثقة كبيرة قبل مواجهة باراجواي

أعرب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن رضاه عن الأداء الذي قدمه فريقه رغم التعادل السلبي أمام الإكوادور.

وتعادل منتخب البرازيل ضد الإكوادور 0-0 في المباراة التي جمعت بينهما صباح اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "قدمنا مباراة جيدة على الصعيد الدفاعي، وكان بمقدورنا اللعب بسلاسة أكبر، لكن في النهاية التعادل يُعد نتيجة إيجابية في ظل الظروف".

وتحدث المدرب الإيطالي عن صعوبة اللعب في كيتو وأوضح "اللعب في الإكوادور وفوق مستوى سطح البحر ليس أمرًا سهلًا، كما أن أرضية الملعب كانت صعبة جدًا، وهو ما أثّر على أدائنا الهجومي".

ورغم الظروف، أبدى أنشيلوتي تفاؤله بما هو قادم قائلا "رأيت تطورًا واضحًا في انتقال الكرة والتنظيم داخل الفريق، رغم قصر فترة التحضيرات. نحن راضون، ونملك ثقة كبيرة قبل مواجهة باراجواي المقبلة".

واستهل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مشواره الرسمي مع منتخب البرازيل بتعادل سلبي خارج الديار أمام الإكوادور.

ويعد هذا اللقاء هو الأول لأنشيلوتي مع المنتخب البرازيلي بعد توليه المهمة خلفًا للمدرب دوريفال جونيور. بهذه النتيجة، رفع منتخب الإكوادور رصيده إلى 24 في المركز الثاني، ليقترب خطوة كبيرة من التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026.

فيما رفع منتخب البرازيل رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع مؤقتًا، بانتظار نتائج باقي مباريات الجولة.

وتتأهل المنتخبات الستة الأولى من أمريكا الجنوبية مباشرة إلى المونديال، بينما يخوض صاحب المركز السابع مواجهة في الملحق العالمي.