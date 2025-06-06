الشناوي: نريد الظهور بشكل يليق باسم الأهلي ومكانته.. ولدينا هدف واضح

الجمعة، 06 يونيو 2025 - 12:09

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - محمد الشناوي

شدد محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، على أن مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية تأتي انطلاقًا من مكانته التاريخية الكبيرة، مشيرا إلى رغبة اللاعبين في الظهور بصورة تليق باسم النادي.

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

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وقال الشناوي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي:"الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية بصفته ناديًا كبيرًا، يملك تاريخًا ممتدًا في البطولات القارية والعالمية. نرغب في الظهور بشكل يليق باسم النادي ومكانته".

وأضاف:"الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو يبذل جهدًا كبيرًا من أجل تجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة، خاصة في ظل الحماس والرغبة الواضحة لدى الجميع لتقديم أفضل ما لديهم خلال البطولة".


واختتم "نحترم جميع الفرق المشاركة في البطولة، وندرس المنافسين بشكل جيد. لدينا هدف واضح وهو تحقيق نتائج إيجابية وإسعاد جماهير الأهلي العظيمة، التي تساندنا في كل مكان".

ويلعب الأهلي في المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية إلى جانب بورتو البرتغالي، وإنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي.

ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي في تمام الثالثة من فجر يوم 15 يونيو الجاري بمواجهة الأهلي.

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