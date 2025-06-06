بعد 7 أشهر من الغياب.. ميسي يعود والأرجنتين تنتصر على تشيلي بهدف ألفاريز

الجمعة، 06 يونيو 2025 - 12:02

كتب : FilGoal

ميسي - الأرجنتين ضد تشيلي

عاد ليونيل ميسي إلى صفوف منتخب الأرجنتين بعد غياب دام 7 أشهر، ليساهم في فوز التانجو على تشيلي بهدف دون رد.

وفاز منتخب الأرجنيتن على تشيلي 1-0 ضمن الجولة الـ15 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق جوليان ألفاريز، الذي استغل تمريرة مميزة من تياجو ألمادا، ليسدد الكرة بمهارة فوق حارس مرمى تشيلي في الدقيقة 16.

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وشهدت المباراة مشاركة القائد ليونيل ميسي، في ظهوره الأول مع المنتخب منذ غيابه عن التانجو لمدة سبعة أشهر، ودخل في الدقيقة 57 من المباراة وسط ترحيب جماهيري كبير.

وواصل منتخب الأرجنتين تفوقه التاريخي على تشيلي، حيث لم يتعرض لأي خسارة أمام "لاروخا" منذ عام 2008، ليعزز هيمنته على المواجهات المباشرة بين الفريقين.

بهذا الفوز، رفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى 34 نقطة في صدارة جدول التصفيات، بعدما كان قد ضمن تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم من الجولة السابقة.

في المقابل، تجمد رصيد منتخب تشيلي عند 10 نقاط، ليبقى في ذيل ترتيب المجموعة وتزداد صعوبة مهمته في المنافسة على بطاقة التأهل.

وتتأهل المنتخبات الستة الأولى من أمريكا الجنوبية مباشرة إلى المونديال، بينما يخوض صاحب المركز السابع مواجهة في الملحق العالمي.

الأرجنتين ميسي
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