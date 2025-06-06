تصفيات كأس العالم - أنشيلوتي يستهل مشواره مع البرازيل بتعادل سلبي أمام الإكوادور

الجمعة، 06 يونيو 2025 - 11:42

كتب : FilGoal

أنشيلوتي - البرازيل ضد الإكوادور

استهل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مشواره الرسمي مع منتخب البرازيل بتعادل سلبي خارج الديار أمام الإكوادور.

وتعادل منتخب البرازيل ضد الإكوادور 0-0 في المباراة التي جمعت بينهما صباح اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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وأُقيمت المباراة على ملعب مدينة جواياكيل الإكوادورية، وسط حضور جماهيري كثيف، لكنها جاءت متوسطة المستوى من الناحية الفنية، وشهدت ندرة في الفرص الخطرة، خاصة من جانب المنتخب البرازيلي الذي فشل في تشكيل تهديد حقيقي على مرمى أصحاب الأرض.

ورغم امتلاك البرازيل للاستحواذ في فترات طويلة من اللقاء، إلا أن الأداء الهجومي غاب عنه الفاعلية، وأهدر فينسيوس جونيور أخطر فرص اللقاء عند الدقيقة 22 من شوط اللقاء الأول.

ويعد هذا اللقاء هو الأول لأنشيلوتي مع المنتخب البرازيلي بعد توليه المهمة خلفًا للمدرب دوريفال جونيور.

بهذه النتيجة، رفع منتخب الإكوادور رصيده إلى 24 في المركز الثاني، ليقترب خطوة كبيرة من التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026.


فيما رفع منتخب البرازيل رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع مؤقتًا، بانتظار نتائج باقي مباريات الجولة.

في المقابل فازت باراجواي على ضيفتها أوروجواي بهدفبن دون رد بالتصفيات ذاته

وافتتح ماتياس جالارزا التسجيل لصالح باراجواي في الدقيقة 13 بضربة رأس متقنة، وضع بها أصحاب الأرض في المقدمة مبكرًا. واستمر تفوق الباراجوايانيين طوال اللقاء، قبل أن يؤكد خوليو أنسيسيو الانتصار بهدف ثانٍ من ركلة جزاء في الدقيقة 81.

وبهذا الفوز، رفع منتخب باراجواي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث، متأخرًا بفارق الأهداف فقط عن الإكوادور، بينما تجمد رصيد أوروجواي عند 21 نقطة في المركز الخامس، لتتراجع في سباق التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم.

وتتأهل المنتخبات الستة الأولى من أمريكا الجنوبية مباشرة إلى المونديال، بينما يخوض صاحب المركز السابع مواجهة في الملحق العالمي.

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