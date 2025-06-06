ريبيرو: سنسعى لإظهار شخصية الأهلي في الملعب.. ونعلم مدى أهمية مواجهة إنتر ميامي

الجمعة، 06 يونيو 2025 - 11:05

كتب : FilGoal

خوسيه ريبيرو - الأهلي

يثق الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي في جاهزية فريقه قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال خوسيه ريبيرو عبر موقع الأهلي الرسمي: "نشعر بالفخر لتواجدنا هنا والمشاركة في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد. هذه المشاركة تمثل لحظة تاريخية للنادي وللفريق"

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وأضاف "حرصنا على الحضور إلى أمريكا قبل فترة كافية من أجل التأقلم مع الأجواء وبدأنا بالفعل تحضيراتنا للمباراة الأولى التي نعلم أهميتها تماما".

وشدد "سنواجه فريقا قويا يضم مجموعة من النجوم الكبار لا يحتاجون إلى الكثير من التعريف بما قدموه في كرة القدم".

وواصل "إنتر ميامي فريق حديث من حيث التكوين لكن يملك نفس الطموح الخاص بالمنافسة والفوز والتأهل ونحن نعي جيدا أن المواجهة ستكون قوية وتنافسية".

وتابع "سنسعى لإظهار شخصية الأهلي داخل الملعب. نحن ناد كبير يملك تقاليد عريقة وثقافة راسخة ترتبط دائما بالبطولات وتحقيق الانتصارات".

وأتم "نمتلك مجموعة متميزة من اللاعبين، لديهم خبرات واسعة في المشاركة في مثل هذه البطولات إلى جانب الحافز الكبير لتقديم كل ما لديهم من أجل تمثيل النادي بالشكل الأمثل".

ويلعب الأهلي في المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية إلى جانب بورتو البرتغالي، وإنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي.

ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي في تمام الثالثة من فجر يوم 15 يونيو الجاري بمواجهة الأهلي.

الأهلي ريبيرو كأس العالم للأندية
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