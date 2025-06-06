مواعيد مباريات الجمعة 6 يونيو - تصفيات كأس العالم.. والمغرب يواجه تونس

يشهد اليوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025 عدد من المباريات الدولية الهامة.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 يونيو والقنوات الناقلة.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

ويلعب منتخب إيطاليا ضد النرويج في مواجهة مرتقبة ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

فيما يلعب منتخب المغرب مباراة ودية مرتقبة ضد نظيره التونسي ضمن تحضيرات الفريقين للمنافسات المقبلة.

تصفيات كأس العالم 2026

النرويج × إيطاليا.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

جبل طارق × كرواتيا.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 3.

مباريات دولية ودية

المغرب × تونس.. المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف.. وتذاع على القناة الرياضية المغربية.

روسيا × نيجيريا.. المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.