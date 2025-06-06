أفشة: كولر ظلمني ولا أعلم السبب.. وزيزو لاعب مقرب منا

الجمعة، 06 يونيو 2025 - 02:24

كتب : FilGoal

الأهلي - أفشة

أوضح محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي أن مارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق ظلمه.

ويتواجد أفشة ضمن قائمة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية:

وقال أفشة عبر أون سبورت: "هدف نهائي القرن هو الأفضل بالنسبة لي، ولن يضاهيه شيئا إلا التتويج بلقب كأس العالم للأندية وهو أمر صعب أتمنى تحقيقه".

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وأضاف "كولر ظلمني جدا ولا أعلم السبب رغم أن علاقتنا كانت جيدة، حاولت كثيرا معرفة الأسباب ولم أعرف".

وتابع "في أحد المرات طالب مني كولر الدفاع مثل حمدي فتحي وأليو ديانج فرددت عليه أنني سأحاول لأنهم لن يهاجموا مثلي وحاولت بالفعل لكنني وجدت أعذارا أخرى منه بعد ذلك".

وأوضح "هناك 10-15 لاعبا في الفريق لم يتحمل ما فعله كولر ومنهم من رحل، لكنني تحملت واستمررت حتى الآن. حدث معي أشياءً مرعبة وكانت هي وجهة نظر كولر واحترمها جدا، وكنت أتذكر الجماهير وزملائي وهم يدعموني".

وكشف "لا أخاف من الخصم مهما كان اسمه، ربما أشعر بالتوتر الطبيعي، في كأس العالم للأندية نحن نلعب في مستوى مختلف تماما، في الأهلي لدينا جودة رائعة، وسنحاول الوصول لدور الـ 16 ومن بعدها يمكننا الوصول لأبعد مكان".

وعن المنافسة على لقب الدوري قال: "لم أتوقع تعثر بيراميدز بالخسارة في مباراتين متتاليتين، ولم نفوت الفرصة واستطعنا عدم التفريط فيها حتى النهاية".

وواصل "الصفقات الجديدة لابد أن نقدم معها شيئا في كأس العالم للأندية، وإمام عاشور الأقرب بالنسبة لي لأنه شخص طيب. زيزو لاعب مقرب منا، وعندما يدخل وسطنا لن يشعر بالاختلاف، هناك احترام وأدب وكلنا فريق واحد".

وأكمل "كل يوم أقول لنفسي إنني أبدا من الأول، والآن معنا مدرب جديد وسأفعل ذلك مجددا. أفضل من يلعبون كرة في العالم هم إسبانيا، الكرة تتطور وأميل للكرة الإسبانية والاستحواذ. الدوري الإنجليزي هو الأقوى فنيا وبدنيا لكن الإسباني فنيا أعلى".

واستدرك "مرموش لاعب جبار وموهبة مرعبة، عندما تدربت معه في المنتخب قبل أن أعرفه رأيت فيه موهبة كبيرة وأتمنى أن تبتعد عنه الإصابات ويمتلك شخصية فرضها على فريق مثل مانشستر سيتي خلال 6 أشهر".

وأتم "موسيماني بالنسبة لي هو المدرب رقم 1، هو يشبه المصريين في طباعهم، وأحب واحترم سيد عبد الحفيظ".

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