وسام أبو علي: نسقت أموري مع الأهلي منذ أول يوم.. وسأكون خائنا إن لم أشارك أمام عُمان

شدد وسام أبو علي مهاجم منتخب فلسطين على خوض مواجهة عُمان المرتقبة في تصفيات كأس العالم 2026.

وسجل وسام هدفا ضد الكويت قرّب الفدائي من خوض المرحلة الرابعة من تصفيات المونديال.

وقال وسام أبو علي لاعب فلسطين في المؤتمر الصحفي: "تم تنسيق الأمور مع الأهلي من أول يوم وهو نادي عظيم وكبير، ويعلم أنني ألعب لشعب وقضية وسأحاول إسعاد شعبي".

وشدد "بالتأكيد سأخوض مباراة عمان المقبلة في تصفيات كأس العالم وسأكون خائنا إن لم أشارك بها".

وانتصر منتخب فلسطين على الكويت خارج أرضه بنتيجة 2-0 قبل لقاء عُمان الحاسم في الجولة الأخيرة.

وبتلك النتيجة رفع المنتخب الفلسطيني رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس بالمجموعة الثانية، متخلفا عن عمان رابع المجموعة برصيد 10 نقاط.

وضمن منتخبا كوريا الجنوبية والأردن التأهل إلى كأس العالم عن تلك المجموعة برصيد 19 نقطة، و16 نقطة، على الترتيب.

وبقي العراق في المركز الثالث برصيد 12 نقطة ليتأهل إلى المرحلة الرابعة من تصفيات كأس العالم.

وسينضم إلى العراق في المرحلة الرابعة من التصفيات إما فلسطين أو العراق.

الفدائيون بحاجة للفوز في المباراة الأخيرة أمام سلطنة عمان يوم 10 يونيو الساعة 9:15 مساءً.

أما في حالة فوز أو تعادل منتخب عمان فسيتأهل إلى المرحلة الرابعة بصحبة العراق، مع إقصاء المنتخب الفلسطين.

يذكر أن وسام أبو علي مهاجم منتخب فلسطين سيخوض مباراة عمان يوم 10 يونيو، قبل أن يسافر مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض مباراة افتتاح كأس العالم للأندية مع النادي الأهلي أمام المستضيف إنتر ميامي يوم 14 يونيو.

المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا تقسم فيها المنتخبات الـ18 إلى 3 مجموعات، بواقع 6 فرق في كل مجموعة.

ويتأهل من المجموعات الثلاث، أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما ينتقل المنتخبان صاحبي المركزين الثالث والرابع إلى المرحلة الرابعة، ويودع المنتخبان صاحبي المركز الخامس والسادس.

المرحلة الرابعة سيتم تقسيم الـ6 فرق المتأهلة إلى مجموعتين، ليتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم.

فيما يخوض الفريقان صاحبا المركز الثاني بالمجموعتين مرحلة خامسة من التصفيات، لتحديد الفائز الذي ينتقل لخوض ملحق الكونفدرالية.

وبذلك ضمنت زادت عدد المنتخبات الآسيوية المتأهلة لكأس العالم إلى 5 وهم، اليابان وإيران وأوزبكستان وكوريا الجنوبية، والأردن.

أما المنتخبات التي ضمنت الانتقال للمرحلة الرابعة من التصفيات فهي الإمارات وإندونيسيا وقطر والعراق.