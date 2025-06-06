وسام أبو علي: نسقت أموري مع الأهلي منذ أول يوم.. وسأكون خائنا إن لم أشارك أمام عُمان

الجمعة، 06 يونيو 2025 - 02:13

كتب : FilGoal

وسام أبو علي - فلسطين

شدد وسام أبو علي مهاجم منتخب فلسطين على خوض مواجهة عُمان المرتقبة في تصفيات كأس العالم 2026.

وسجل وسام هدفا ضد الكويت قرّب الفدائي من خوض المرحلة الرابعة من تصفيات المونديال.

وقال وسام أبو علي لاعب فلسطين في المؤتمر الصحفي: "تم تنسيق الأمور مع الأهلي من أول يوم وهو نادي عظيم وكبير، ويعلم أنني ألعب لشعب وقضية وسأحاول إسعاد شعبي".

أخبار متعلقة:
وسام يسجل ويقود فلسطين لتجاوز الكويت في تصفيات المونديال.. وموقعة حاسمة قبل كأس العالم للأندية تصفيات كأس العالم - وسام أبو علي أساسي مع فلسطين ضد الكويت التشكيل - ياو أنور وأسامة فيصل يقودان هجوم البنك الأهلي.. وكابو أساسي مع إنبي وسام أبو علي: جاهزون لمباراة الكويت.. وسنهدي الفوز لكل الشعب الفلسطيني

وشدد "بالتأكيد سأخوض مباراة عمان المقبلة في تصفيات كأس العالم وسأكون خائنا إن لم أشارك بها".

وانتصر منتخب فلسطين على الكويت خارج أرضه بنتيجة 2-0 قبل لقاء عُمان الحاسم في الجولة الأخيرة.

وبتلك النتيجة رفع المنتخب الفلسطيني رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس بالمجموعة الثانية، متخلفا عن عمان رابع المجموعة برصيد 10 نقاط.

وضمن منتخبا كوريا الجنوبية والأردن التأهل إلى كأس العالم عن تلك المجموعة برصيد 19 نقطة، و16 نقطة، على الترتيب.

وبقي العراق في المركز الثالث برصيد 12 نقطة ليتأهل إلى المرحلة الرابعة من تصفيات كأس العالم.

وسينضم إلى العراق في المرحلة الرابعة من التصفيات إما فلسطين أو العراق.

الفدائيون بحاجة للفوز في المباراة الأخيرة أمام سلطنة عمان يوم 10 يونيو الساعة 9:15 مساءً.

أما في حالة فوز أو تعادل منتخب عمان فسيتأهل إلى المرحلة الرابعة بصحبة العراق، مع إقصاء المنتخب الفلسطين.

يذكر أن وسام أبو علي مهاجم منتخب فلسطين سيخوض مباراة عمان يوم 10 يونيو، قبل أن يسافر مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض مباراة افتتاح كأس العالم للأندية مع النادي الأهلي أمام المستضيف إنتر ميامي يوم 14 يونيو.

المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا تقسم فيها المنتخبات الـ18 إلى 3 مجموعات، بواقع 6 فرق في كل مجموعة.

ويتأهل من المجموعات الثلاث، أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما ينتقل المنتخبان صاحبي المركزين الثالث والرابع إلى المرحلة الرابعة، ويودع المنتخبان صاحبي المركز الخامس والسادس.

المرحلة الرابعة سيتم تقسيم الـ6 فرق المتأهلة إلى مجموعتين، ليتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم.

فيما يخوض الفريقان صاحبا المركز الثاني بالمجموعتين مرحلة خامسة من التصفيات، لتحديد الفائز الذي ينتقل لخوض ملحق الكونفدرالية.

وبذلك ضمنت زادت عدد المنتخبات الآسيوية المتأهلة لكأس العالم إلى 5 وهم، اليابان وإيران وأوزبكستان وكوريا الجنوبية، والأردن.

أما المنتخبات التي ضمنت الانتقال للمرحلة الرابعة من التصفيات فهي الإمارات وإندونيسيا وقطر والعراق.

وسام أبو علي فلسطين كأس العالم للأندية
نرشح لكم
وسام يسجل ويقود فلسطين لتجاوز الكويت في تصفيات المونديال.. وموقعة حاسمة قبل كأس العالم للأندية الأردن يتأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ الجزائر تتفوق بثنائية على رواندا وديا قد يتأجل للمرحلة الرابعة.. حالة واحدة تؤهل السعودية مباشرة إلى كأس العالم أمام أستراليا السعودية تطيح بالبحرين من تصفيات كأس العالم.. وتحافظ على آمالها الضعيفة تصفيات كأس العالم - وسام أبو علي أساسي مع فلسطين ضد الكويت انتهت في تصفيات المونديال - البحرين (0)-(2) السعودية التشكيل - سالم الدوسري يقود هجوم السعودية أمام البحرين للحفاظ على الأمل الأخير
أخر الأخبار
أفشة: كولر ظلمني ولا أعلم السبب.. وزيزو لاعب مقرب منا 2 ساعة | كأس العالم للأندية
وسام أبو علي: نسقت أموري مع الأهلي منذ أول يوم.. وسأكون خائنا إن لم أشارك أمام عُمان 2 ساعة | الوطن العربي
4 أهداف.. أحمد بلحاج هداف نسخة 2025 من كأس مصر 2 ساعة | الكرة المصرية
بيسيرو يهنئ الزمالك بعد الفوز بلقب كأس مصر 2025 2 ساعة | الدوري المصري
أيمن الرمادي لـ في الجول: أسعد لحظة في حياتي.. واللاعبون تعرضوا لظلم كبير 3 ساعة | الكرة المصرية
عواد: صبحي يحتاج للدعم ولم أشعر بالضيق فنحن عائلة واحدة 3 ساعة | الدوري المصري
شحاتة: هدفنا كان إسعاد جماهير الزمالك.. وميدو يكشف تفاصيل التجديد 3 ساعة | الدوري المصري
عمر جابر: لقب الكأس مهم وكنا بحاجته.. وأثق في عودتي لمنتخب مصر 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي أبطال أوروبا – باريس (5)-(0) إنتر.. سان جيرمان بطلا لأوروبا 2 "قراركم خاطيء".. الزمالك يرد على خطاب اتحاد الكرة بشأن موعد نهاية عقد زيزو 3 تأجيل انطلاق نهائي كأس مصر 4 "عقده ينتهي في 1 يوليو".. الزمالك يستعجل التحقيق في شكواه ضد زيزو
/articles/506747/وسام-أبو-علي-نسقت-أموري-مع-الأهلي-منذ-أول-يوم-وسأكون-خائنا-إن-لم-أشارك-أمام-ع-مان