4 أهداف.. أحمد بلحاج هداف نسخة 2025 من كأس مصر
الجمعة، 06 يونيو 2025 - 01:55
كتب : FilGoal
فاز المغربي أحمد بلحاج لاعب سيراميكا كليوباترا بلقب هداف كأس مصر 2024-2025.
أحمد بلحاج
النادي : سيراميكا كليوباترا
وتوج الزمالك بلقب كأس مصر 2024-25 بالفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي.
وحصد المغربي اللقب بعدما سجل 4 أهداف وانفرد بترتيب الهدافين.
وسجل بلحاج هدفا ضد لافيينا في دور الـ 32 ثم أضاف 3 أهداف في الفوز على الجونة بنتيجة 3-1 في ربع النهائي.
وكان مشوار سيراميكا قد توقف في نصف النهائي بالخسارة من الزمالك.
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وإليكم ترتيب هدافي كأس مصر 2025
1 أحمد بلحاج – سيراميكا كليوباترا - 4 أهداف
2 أحمد عاطف – بيراميدز – 3 أهداف
3 يوسف إبراهيم "أوباما" – بيراميدز – 3 أهداف
4 أسامة فيصل – البنك الأهلي – 3 أهداف
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