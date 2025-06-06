4 أهداف.. أحمد بلحاج هداف نسخة 2025 من كأس مصر

الجمعة، 06 يونيو 2025 - 01:55

كتب : FilGoal

أحمد بلحاج - سيراميكا كليوباترا

فاز المغربي أحمد بلحاج لاعب سيراميكا كليوباترا بلقب هداف كأس مصر 2024-2025.

أحمد بلحاج

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا
كأس مصر

وتوج الزمالك بلقب كأس مصر 2024-25 بالفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي.

وحصد المغربي اللقب بعدما سجل 4 أهداف وانفرد بترتيب الهدافين.

وسجل بلحاج هدفا ضد لافيينا في دور الـ 32 ثم أضاف 3 أهداف في الفوز على الجونة بنتيجة 3-1 في ربع النهائي.

وكان مشوار سيراميكا قد توقف في نصف النهائي بالخسارة من الزمالك.

وإليكم ترتيب هدافي كأس مصر 2025

1 أحمد بلحاج – سيراميكا كليوباترا - 4 أهداف

2 أحمد عاطف – بيراميدز – 3 أهداف

3 يوسف إبراهيم "أوباما" – بيراميدز – 3 أهداف

4 أسامة فيصل – البنك الأهلي – 3 أهداف

أحمد بلحاج سيراميكا كليوباترا كأس مصر
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