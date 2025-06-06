بيسيرو يهنئ الزمالك بعد الفوز بلقب كأس مصر 2025

الجمعة، 06 يونيو 2025 - 01:38

كتب : FilGoal

الزمالك يكرم جوزيه بيسيرو

هنأ البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق للزمالك الفريق بالتتويج بلقب كأس مصر 2025.

وتوج الأبيض باللقب على حساب بيراميدز بركلات الترجيح ورفع اللقب الـ 29 في تاريخه.

ورحل البرتغالي الشهر الماضي عن تدريب الأبيض بسبب تراجع النتائج وعوضه أيمن الرمادي الذي قاد الفريق للتتويج باللقب.

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وكتب جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق للزمالك عبر حسابه على فيسبوك: "تهانينا للزمالك بفوزه بلقب كأس مصر".

وأضاف "فخور بأنني شاركت في هذه الرحلة ومساعدة الفريق في عبور عدة مراحل للوصول للنهائي".

وأتم "أتمنى للنادي والجماهير مواصلة النجاح".

وقاد بيسيرو الزمالك بدءا من دور الـ 16 للوصول للنهائي إذ فاز على مودرن سبورت ثم سموحة ثم كليوباترا.

وإجمالا قاد الفريق في 13 مباراة فاز في 6 وتعادل في 6 وخسر 1.

وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يتجهان إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب.

وتوج الزمالك باللقب للمرة الـ29 في تاريخه، وحرم بيراميدز من التتويج بالبطولة الثانية هذا الموسم.

ورفض الزمالك الخروج بدون بطولات هذا الموسم ليفوز ببطولة كأس مصر.

الفارس الأبيض توج بلقب كأس مصر للمرة 29 في تاريخه، كما توج الزمالك ببطولة كأس مصر لأول مرة منذ موسم 2020 - 2021.

ورسخ الزمالك عقدته لبيراميدز في المباراة النهائية لكأس مصر بعدما كرر الفوز أمامه في النهائي للمرة الثانية.

المرة الأولى التي توج فيها الزمالك على حساب بيراميدز في النهائي موسم 2018 - 2019 بثلاثية نظيفة.

وفشل بيراميدز في الفوز ببطولته الثانية لكأس مصر، والدفاع عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي.

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