أيمن الرمادي لـ في الجول: أسعد لحظة في حياتي.. واللاعبون تعرضوا لظلم كبير

أبدى أيمن الرمادي المدير الفني لفريق الزمالك سعادته بتتويج الفريق ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز.

وقال الرمادي في تصريحاته لـ FilGoal.com: "هذه أسعد لحظة في حياتي".

وأضاف "اللاعبون كبار وتعرضوا لظلم كبير".

وأوضح "هؤلاء اللاعبين قيل عنهم الكثير من الكلام غير الحقيقي، ومعدنهم ممتاز".

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"أسعد لحظة في حياتي".. فرحة أيمن الرمادي بعد تتويجه بكأس مصر مع الزمالك 🏆🏹⚪ pic.twitter.com/wZSs66ddFf — FilGoal (@FilGoal) June 5, 2025

وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يتجهان إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب.

وتوج الزمالك باللقب للمرة الـ29 في تاريخه، وحرم بيراميدز من التتويج بالبطولة الثانية هذا الموسم.