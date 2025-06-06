أيمن الرمادي لـ في الجول: أسعد لحظة في حياتي.. واللاعبون تعرضوا لظلم كبير
الجمعة، 06 يونيو 2025 - 01:20
كتب : FilGoal
أبدى أيمن الرمادي المدير الفني لفريق الزمالك سعادته بتتويج الفريق ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز.
وقال الرمادي في تصريحاته لـ FilGoal.com: "هذه أسعد لحظة في حياتي".
وأضاف "اللاعبون كبار وتعرضوا لظلم كبير".
وأوضح "هؤلاء اللاعبين قيل عنهم الكثير من الكلام غير الحقيقي، ومعدنهم ممتاز".
video:1
"أسعد لحظة في حياتي".. فرحة أيمن الرمادي بعد تتويجه بكأس مصر مع الزمالك 🏆🏹⚪ pic.twitter.com/wZSs66ddFf— FilGoal (@FilGoal) June 5, 2025
وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يتجهان إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب.
وتوج الزمالك باللقب للمرة الـ29 في تاريخه، وحرم بيراميدز من التتويج بالبطولة الثانية هذا الموسم.
نرشح لكم
أفشة: كولر ظلمني ولا أعلم السبب.. وزيزو لاعب مقرب منا 4 أهداف.. أحمد بلحاج هداف نسخة 2025 من كأس مصر بيسيرو يهنئ الزمالك بعد الفوز بلقب كأس مصر 2025 عواد: صبحي يحتاج للدعم ولم أشعر بالضيق فنحن عائلة واحدة شحاتة: هدفنا كان إسعاد جماهير الزمالك.. وميدو يكشف تفاصيل التجديد عمر جابر: لقب الكأس مهم وكنا بحاجته.. وأثق في عودتي لمنتخب مصر المثلوثي: جمهور الزمالك نمبر 1.. وناصر منسي: سنبني على تلك البطولة الونش: أردنا أن يكون كأس مصر خير ختام لمسيرة محمد عبد الشافي مع الزمالك