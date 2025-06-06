عواد: صبحي يحتاج للدعم ولم أشعر بالضيق فنحن عائلة واحدة

أشاد محمد عواد حارس مرمى الزمالك بتألق زميله محمد صبحي بعد التتويج بلقب كأس مصر 2025 على حساب بيراميدز.

وتوج الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الـ 29 في تاريخه، ورفع عبد الشافي الكأس.

وقال عواد عبر أون سبورت: "أبارك للجميع، ولميدو وحازم إمام لأنهم تحملوا المسؤولية في وقت مهم جدا".

وأضاف "لم أشعر بالضيق ونحن عائلة واحدة ونعمل من أجل جمهورنا، والجماهير تعيش معنا التفاصيل ونهدي لهم هذا اللقب".

وأتم "ونعدهم أن الموسم المقبل سيكون أفضل، وصبحي يحتاج لدعم ومساندة الجماهير في الفترة المقبلة، ونحن في مركب واحد وأتمنى له النجاح وأبارك له على مباراة اليوم".

وشارك عواد قبل نهاية الوقت الإضافي الثاني بديلا لصبحي، وساهم في تتويج الأبيض باللقب.

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انتهى الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يتجهان إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب.

وتوج الزمالك باللقب للمرة الـ29 في تاريخه، وحرم بيراميدز من التتويج بالبطولة الثانية هذا الموسم.