عواد: صبحي يحتاج للدعم ولم أشعر بالضيق فنحن عائلة واحدة

الجمعة، 06 يونيو 2025 - 01:05

كتب : FilGoal

محمد عواد - محمد صبحي

أشاد محمد عواد حارس مرمى الزمالك بتألق زميله محمد صبحي بعد التتويج بلقب كأس مصر 2025 على حساب بيراميدز.

وتوج الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الـ 29 في تاريخه، ورفع عبد الشافي الكأس.

وقال عواد عبر أون سبورت: "أبارك للجميع، ولميدو وحازم إمام لأنهم تحملوا المسؤولية في وقت مهم جدا".

أخبار متعلقة:
عمر جابر: لقب الكأس مهم وكنا بحاجته.. وأثق في عودتي لمنتخب مصر الونش: أردنا أن يكون كأس مصر خير ختام لمسيرة محمد عبد الشافي مع الزمالك شيكابالا اختتم ركلات الترجيح.. الزمالك بطلا لكأس مصر على حساب بيراميدز الرمادي: الحديث عن مستقبلي سابق لأوانه.. وهذا اللاعب سيكون الأفضل في مصر

وأضاف "لم أشعر بالضيق ونحن عائلة واحدة ونعمل من أجل جمهورنا، والجماهير تعيش معنا التفاصيل ونهدي لهم هذا اللقب".

وأتم "ونعدهم أن الموسم المقبل سيكون أفضل، وصبحي يحتاج لدعم ومساندة الجماهير في الفترة المقبلة، ونحن في مركب واحد وأتمنى له النجاح وأبارك له على مباراة اليوم".

وشارك عواد قبل نهاية الوقت الإضافي الثاني بديلا لصبحي، وساهم في تتويج الأبيض باللقب.

انتهى الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يتجهان إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب.

وتوج الزمالك باللقب للمرة الـ29 في تاريخه، وحرم بيراميدز من التتويج بالبطولة الثانية هذا الموسم.

ورفض الزمالك الخروج بدون بطولات هذا الموسم ليفوز ببطولة كأس مصر.

الفارس الأبيض توج بلقب كأس مصر للمرة 29 في تاريخه، كما توج الزمالك ببطولة كأس مصر لأول مرة منذ موسم 2020 - 2021.

ورسخ الزمالك عقدته لبيراميدز في المباراة النهائية لكأس مصر بعدما كرر الفوز أمامه في النهائي للمرة الثانية.

المرة الأولى التي توج فيها الزمالك على حساب بيراميدز في النهائي موسم 2018 - 2019 بثلاثية نظيفة.

وفشل بيراميدز في الفوز ببطولته الثانية لكأس مصر، والدفاع عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي.

محمد عواد محمد صبحي كأس مصر
نرشح لكم
أفشة: كولر ظلمني ولا أعلم السبب.. وزيزو لاعب مقرب منا 4 أهداف.. أحمد بلحاج هداف نسخة 2025 من كأس مصر بيسيرو يهنئ الزمالك بعد الفوز بلقب كأس مصر 2025 شحاتة: هدفنا كان إسعاد جماهير الزمالك.. وميدو يكشف تفاصيل التجديد عمر جابر: لقب الكأس مهم وكنا بحاجته.. وأثق في عودتي لمنتخب مصر المثلوثي: جمهور الزمالك نمبر 1.. وناصر منسي: سنبني على تلك البطولة الونش: أردنا أن يكون كأس مصر خير ختام لمسيرة محمد عبد الشافي مع الزمالك الرمادي: الحديث عن مستقبلي سابق لأوانه.. وهذا اللاعب سيكون الأفضل في مصر
أخر الأخبار
أفشة: كولر ظلمني ولا أعلم السبب.. وزيزو لاعب مقرب منا ساعة | كأس العالم للأندية
وسام أبو علي: نسقت أموري مع الأهلي منذ أول يوم.. وسأكون خائنا إن لم أشارك أمام عُمان 2 ساعة | الوطن العربي
4 أهداف.. أحمد بلحاج هداف نسخة 2025 من كأس مصر 2 ساعة | الكرة المصرية
بيسيرو يهنئ الزمالك بعد الفوز بلقب كأس مصر 2025 2 ساعة | الدوري المصري
أيمن الرمادي لـ في الجول: أسعد لحظة في حياتي.. واللاعبون تعرضوا لظلم كبير 3 ساعة | الكرة المصرية
عواد: صبحي يحتاج للدعم ولم أشعر بالضيق فنحن عائلة واحدة 3 ساعة | الدوري المصري
شحاتة: هدفنا كان إسعاد جماهير الزمالك.. وميدو يكشف تفاصيل التجديد 3 ساعة | الدوري المصري
عمر جابر: لقب الكأس مهم وكنا بحاجته.. وأثق في عودتي لمنتخب مصر 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي أبطال أوروبا – باريس (5)-(0) إنتر.. سان جيرمان بطلا لأوروبا 2 "قراركم خاطيء".. الزمالك يرد على خطاب اتحاد الكرة بشأن موعد نهاية عقد زيزو 3 تأجيل انطلاق نهائي كأس مصر 4 "عقده ينتهي في 1 يوليو".. الزمالك يستعجل التحقيق في شكواه ضد زيزو
/articles/506743/عواد-صبحي-يحتاج-للدعم-ولم-أشعر-بالضيق-فنحن-عائلة-واحدة