شحاتة: هدفنا كان إسعاد جماهير الزمالك.. وميدو يكشف تفاصيل التجديد

كشف محمد شحاتة لاعب وسط الزمالك أن هدفه كان إسعاد الجماهير بتحقيق لقب كأس مصر.

محمد شحاتة النادي : الزمالك الزمالك

وتوج الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الـ 29 في تاريخه، ورفع عبد الشافي الكأس.

وقال محمد شحاتة لاعب الزمالك عبر أون سبورت: "هدفنا كان إسعاد الجماهير هذا اليوم، أتشرف بارتداء قميص الزمالك".

ومن جانبه قال أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط في الزمالك عبر أون سبورت: "محمد شحاتة عندما تفاوضنا معه لتجديد عقده، أخبرنا بأنه يرغب في التجديد لمدة 10 سنوات على الأقل".

video:1

انتهى الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يتجهان إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب.

وتوج الزمالك باللقب للمرة الـ29 في تاريخه، وحرم بيراميدز من التتويج بالبطولة الثانية هذا الموسم.

ورفض الزمالك الخروج بدون بطولات هذا الموسم ليفوز ببطولة كأس مصر. الفارس الأبيض توج بلقب كأس مصر للمرة 29 في تاريخه، كما توج الزمالك ببطولة كأس مصر لأول مرة منذ موسم 2020 - 2021. ورسخ الزمالك عقدته لبيراميدز في المباراة النهائية لكأس مصر بعدما كرر الفوز أمامه في النهائي للمرة الثانية. المرة الأولى التي توج فيها الزمالك على حساب بيراميدز في النهائي موسم 2018 - 2019 بثلاثية نظيفة. وفشل بيراميدز في الفوز ببطولته الثانية لكأس مصر، والدفاع عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي.

video:2