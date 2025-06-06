شحاتة: هدفنا كان إسعاد جماهير الزمالك.. وميدو يكشف تفاصيل التجديد
الجمعة، 06 يونيو 2025 - 00:59
كتب : FilGoal
كشف محمد شحاتة لاعب وسط الزمالك أن هدفه كان إسعاد الجماهير بتحقيق لقب كأس مصر.
محمد شحاتة
النادي : الزمالك
وتوج الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الـ 29 في تاريخه، ورفع عبد الشافي الكأس.
وقال محمد شحاتة لاعب الزمالك عبر أون سبورت: "هدفنا كان إسعاد الجماهير هذا اليوم، أتشرف بارتداء قميص الزمالك".
ومن جانبه قال أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط في الزمالك عبر أون سبورت: "محمد شحاتة عندما تفاوضنا معه لتجديد عقده، أخبرنا بأنه يرغب في التجديد لمدة 10 سنوات على الأقل".
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انتهى الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يتجهان إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب.
وتوج الزمالك باللقب للمرة الـ29 في تاريخه، وحرم بيراميدز من التتويج بالبطولة الثانية هذا الموسم.
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