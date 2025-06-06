عمر جابر: لقب الكأس مهم وكنا بحاجته.. وأثق في عودتي لمنتخب مصر

الجمعة، 06 يونيو 2025 - 00:39

كتب : FilGoal

الزمالك - عمر جابر

يثق عمر جابر لاعب الزمالك في إمكانية عودته لتمثيل منتخب مصر بعد المساهمة في فوز فريقه بلقب كأس مصر.

وتوج الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الـ 29 في تاريخه، ورفع عبد الشافي الكأس.

وقال عمر جابر لاعب الزمالك عبر أون سبورت: "مكسب مهم وكنا بحاجته في ظل الظروف التي مررنا بها، وأهدي الفوز لجمهور الزمالك، وأثق في عودتي لمنتخب مصر".

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وأتم "أتشرف أن يتحدث عني حازم إمام بشكل جيد".

من جانبه قال حازم إمام عضو لجنة التخطيط في الزمالك عبر أون سبورت: "عمر جابر جدد في 5 دقائق فقط وهو ابن الزمالك".

انتهى الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يتجهان إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب.

وتوج الزمالك باللقب للمرة الـ29 في تاريخه، وحرم بيراميدز من التتويج بالبطولة الثانية هذا الموسم.

ورفض الزمالك الخروج بدون بطولات هذا الموسم ليفوز ببطولة كأس مصر.

الفارس الأبيض توج بلقب كأس مصر للمرة 29 في تاريخه، كما توج الزمالك ببطولة كأس مصر لأول مرة منذ موسم 2020 - 2021.

ورسخ الزمالك عقدته لبيراميدز في المباراة النهائية لكأس مصر بعدما كرر الفوز أمامه في النهائي للمرة الثانية.

المرة الأولى التي توج فيها الزمالك على حساب بيراميدز في النهائي موسم 2018 - 2019 بثلاثية نظيفة.

وفشل بيراميدز في الفوز ببطولته الثانية لكأس مصر، والدفاع عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي.

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