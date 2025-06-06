عمر جابر: لقب الكأس مهم وكنا بحاجته.. وأثق في عودتي لمنتخب مصر
الجمعة، 06 يونيو 2025 - 00:39
كتب : FilGoal
يثق عمر جابر لاعب الزمالك في إمكانية عودته لتمثيل منتخب مصر بعد المساهمة في فوز فريقه بلقب كأس مصر.
وتوج الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الـ 29 في تاريخه، ورفع عبد الشافي الكأس.
وقال عمر جابر لاعب الزمالك عبر أون سبورت: "مكسب مهم وكنا بحاجته في ظل الظروف التي مررنا بها، وأهدي الفوز لجمهور الزمالك، وأثق في عودتي لمنتخب مصر".
وأتم "أتشرف أن يتحدث عني حازم إمام بشكل جيد".
من جانبه قال حازم إمام عضو لجنة التخطيط في الزمالك عبر أون سبورت: "عمر جابر جدد في 5 دقائق فقط وهو ابن الزمالك".
انتهى الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يتجهان إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب.
وتوج الزمالك باللقب للمرة الـ29 في تاريخه، وحرم بيراميدز من التتويج بالبطولة الثانية هذا الموسم.
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