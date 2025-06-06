المثلوثي: جمهور الزمالك نمبر 1.. وناصر منسي: سنبني على تلك البطولة

وجه حمزة المثلوثي مدافع الزمالك، الشكر لجماهير النادي بعد الدعم الذي تلقاه الفريق في نهائي كأس مصر.

ونجح الزمالك في الفوز ببطولة كأس مصر للمرة الـ29 في تاريخه بعد الفوز على حساب بيراميدز بضربات الترجيح 8-7.

وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل 1-1.

وأوضح المثلوثي في تصريحات عقب المباراة: "جمهور الزمالك نمبر 1، وقلقت بعد إهدار ركلة الترجيح الأخيرة، ولكن هذا قدر نادي الزمالك".

وتعرض المثلوثي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي يناير الماضي خلال مباراة مودرن سبورت بالدوري.

أما ناصر منسي صاحب هدف التعادل للزمالك، فقدم الشكر للجماهير على الدعم الكبير.

وأوضح منسي في تصريحات لأون سبورت: "سنحاول البناء على تلك البطولة في الموسم القادم، الجميع داخل الفريق قدم أقصى ما لديه من مجهود لختام الموسم بشكل أفضل".

وأضاف: "كنت في حالة تركيز شديدة بين الشوطين وعلى يقين بأنني سأشارك وأسجل الهدف".

وواصل المباراة كانت صعبة لأننا نواجه فريق متوج بدوري أبطال إفريقيا ويمتلك الدوافع والزمالك أيضا يمتلك دوافع أكبر".

وأتم "نتوجه جميعا بالشكر لجماهير الزمالك على مساندتها الدائمة لنا، ولم يكن من الممكن أن تغادر هذه الجماهير الوفية الملعب دون الفرحة بلقب الكأس".

وعن إهداره ركلة الترجيح، رد "أهدرت ركلة الترجيح ولكن ربنا كافأنا في النهاية بالتتويج"