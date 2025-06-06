صبحي يكشف سبب حزنه وقت الخروج وحقيقة سوء علاقته مع عواد

الجمعة، 06 يونيو 2025 - 00:18

كتب : FilGoal

محمد صبحي - الزمالك

أبدى محمد صبحي حارس مرمى الزمالك سعادته بتتويج الفريق ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز.

وقال صبحي في تصريحاته: "كنا نمر بظروف صعبة وخرجنا من إفريقيا ولم نوفق في الدوري".

وأضاف "الجماهير حضرت وشجعتنا وأهديهم هذا الفوز الصعب".

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وتابع "بيراميدز توج ببطولة إفريقيا لتوه وأهنئه، وهو فريق كبير وكان يلعب بثقة، وكنا نضع ذلك في حسباننا".

وعن حزنه وقت استبداله في نهاية المباراة ونزول محمد عواد لخوض ركلات الترجيح قال: "تدربت على ركلات الترجيح بالأمس وكنت أتصدى لها جيدا".

أما عما تردد بشأن سوء علاقته مع عواد قال: "هذا ليس صحيحا. تدربت مع عواد ومحمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم جنش وكنت أخاهم الأصغر".

وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يتجهان إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب.

وتوج الزمالك باللقب للمرة الـ29 في تاريخه، وحرم بيراميدز من التتويج بالبطولة الثانية هذا الموسم.

ورفض الزمالك الخروج بدون بطولات هذا الموسم ليفوز ببطولة كأس مصر.

الفارس الأبيض توج بلقب كأس مصر للمرة 29 في تاريخه، كما توج الزمالك ببطولة كأس مصر لأول مرة منذ موسم 2020 - 2021.

ورسخ الزمالك عقدته لبيراميدز في المباراة النهائية لكأس مصر بعدما كرر الفوز أمامه في النهائي للمرة الثانية.

المرة الأولى التي توج فيها الزمالك على حساب بيراميدز في النهائي موسم 2018 - 2019 بثلاثية نظيفة.

وفشل بيراميدز في الفوز ببطولته الثانية لكأس مصر، والدفاع عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي.

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