صبحي يكشف سبب حزنه وقت الخروج وحقيقة سوء علاقته مع عواد

أبدى محمد صبحي حارس مرمى الزمالك سعادته بتتويج الفريق ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز.

وقال صبحي في تصريحاته: "كنا نمر بظروف صعبة وخرجنا من إفريقيا ولم نوفق في الدوري".

وأضاف "الجماهير حضرت وشجعتنا وأهديهم هذا الفوز الصعب".

وتابع "بيراميدز توج ببطولة إفريقيا لتوه وأهنئه، وهو فريق كبير وكان يلعب بثقة، وكنا نضع ذلك في حسباننا".

وعن حزنه وقت استبداله في نهاية المباراة ونزول محمد عواد لخوض ركلات الترجيح قال: "تدربت على ركلات الترجيح بالأمس وكنت أتصدى لها جيدا".

أما عما تردد بشأن سوء علاقته مع عواد قال: "هذا ليس صحيحا. تدربت مع عواد ومحمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم جنش وكنت أخاهم الأصغر".

وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يتجهان إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب.

وتوج الزمالك باللقب للمرة الـ29 في تاريخه، وحرم بيراميدز من التتويج بالبطولة الثانية هذا الموسم.