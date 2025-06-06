في معركة الـ 9 أهداف.. إسبانيا تنتصر على فرنسا وتتأهل لنهائي دوري الأمم الأوروبية

انتصر منتخب إسبانيا على فرنسا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بالفوز في معركة الـ 9 أهداف على ملعب أم أتش بي أرينا في مدينة شتوتجارت الألمانية بنتيجة 5-4.

وسيلتقي منتخب إسبانيا في النهائي مع البرتغال لحسم لقب دوري الأمم الأوروبية 2025 في نسختها الرابعة.

وسيكون البطل هو الأكثر تتويجا بالبطولة إذ توج كلاهما باللقب من قبل، البرتغال في أول نسخة وإسبانيا حامل اللقب.

وتقدم منتخب إسبانيا في 3 دقائق بالشوط الأول عن طريق نيكو ويليامز ثم ميكيل ميرينو وكلاهما من ميكيل أويارزبال في الدقيقتين 22 و25 على الترتيب.

وسجل دين هويسن هدف إسبانيا الثالث في الدقيقة 43 لكن ألغي بداعي وجود تسلل.

وفي الشوط الثاني أضاف لامين يامال الهدف الثالث من علامة الجزاء في الدقيقة 53.

ثم عزز بيدري التقدم بنتيجة 4-0 بعد بينية رائعة من نيكو ويليامز حوّلها في الشباك في الدقيقة 55.

كيليان مبابي قلص الفارق في الدقيقة 59 من علامة الجزاء لتصبح النتيجة 4-1.

وأعاد يامال الفارق لـ 5 أهداف مجددا بتسجيل الهدف الخامس للاروخا في الدقيقة 67.

استفاقت الديوك في الربع ساعة الأخيرة وقلص ريان شرقي الفارق في الدقيقة 78 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 83 سجل فيفان هدفا عكسيا وهو الهدف الثالث لفرنسا وبعد 90+3 دقائق أصبح الفارق هدفا وحيدا برأسية من راندال كولو مواني.

وحاول لاعبو فرنسا خطف تعادل مثير لكن صافرة مايكل أوليفر كانت أسرع لتنهي المعركة بانتصار إسبانيا.