الرمادي: الحديث عن مستقبلي سابق لأوانه.. وهذا اللاعب سيكون الأفضل في مصر

الجمعة، 06 يونيو 2025 - 00:08

كتب : FilGoal

أيمن الرمادي مدرب الزمالك

رفض أيمن الرمادي المدير الفني لنادي الزمالك، حسم مستقبله مع الفريق بعد التتويج ببطولة كأس مصر.

ونجح الزمالك في الفوز ببطولة كأس مصر للمرة الـ29 في تاريخه بعد الفوز على حساب بيراميدز بضربات الترجيح 8-7.

وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل 1-1.

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وأوضح الرمادي في تصريحات لقناة أون سبورت عقب المباراة "الحديث عن مستقبلي سابق لأوانه، سنبحث ما هو الأصلح لنادي الزمالك، حتى لو كان الأصلح عدم وجودي الإدارة ستدرس الموقف".

وأضاف "مؤمن أنني لو استمرت ستسير الأمور بشكل ممتاز، وإذا لم أستمر سأسلم الإدارة تقرير فني كامل".

وأكمل "انتظروا سيف جعفر في المستقبل، سيكون من أفضل لاعبي مصر".

وبدأ سيف جعفر أساسيا من بداية المباراة قبل أن يخرج في الدقيقة 63 ويحل محمود بنتايك بدلا منه.

وتابع حديثه عن المباراة النهائية للكأس "كنت أحمل هم الجماهير التي جاءت لاستاد القاهرة".

وعن تفاصيل المباراة "خروج محمد الشيبي ومهند لاشين أراحنا، ولكن يورشيتش أدرى بفريقه".

وتولى أيمن الرمادي المسؤولية الفنية لنادي الزمالك يوم 7 مايو الماضي، ليكون مديرا فنيا للفريق حتى نهاية الموسم خلفا لجوزيه بيسيرو.

ونجح أيمن الرمادي في قيادة الفريق بـ4 مباريات في الدوري، نجح في الفوز بمباراتين، والتعادل في مباراة، وخسارة أخرى، قبل أن ينجح في قيادة فريقه للتتويج بلقب الكأس.

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