شيكابالا اختتم ركلات الترجيح.. الزمالك بطلا لكأس مصر على حساب بيراميدز

توج الزمالك بطلا لكأس مصر لموسم 2024 - 2025 بعد الفوز على حساب بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 8-7.

انتهى الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يتجهان إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب.

وتوج الزمالك باللقب للمرة الـ29 في تاريخه، وحرم بيراميدز من التتويج بالبطولة الثانية هذا الموسم.

ورفض الزمالك الخروج بدون بطولات هذا الموسم ليفوز ببطولة كأس مصر.

الفارس الأبيض توج بلقب كأس مصر للمرة 29 في تاريخه.

كما توج الزمالك ببطولة كأس مصر لأول مرة منذ موسم 2020 - 2021.

ورسخ الزمالك عقدته لبيراميدز في المباراة النهائية لكأس مصر بعدما كرر الفوز أمامه في النهائي للمرة الثانية.

المرة الأولى التي توج فيها الزمالك على حساب بيراميدز في النهائي موسم 2018 - 2019 بثلاثية نظيفة.

وفشل بيراميدز في الفوز ببطولته الثانية لكأس مصر، والدفاع عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي.

تفاصيل المباراة

بدأت المباراة بضغط من بيراميدز، ولعب مروان حمدي رأسية في الدقيقة التاسعة اصطدمت بالعارضة.

ونجح بيراميدز في التقدم في الدقيقة 30 برأسية أحمد عاطف بعد عرضية رائعة من وليد الكرتي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى أيمن الرمادي المدير الفني للزمالك تبديلان بنزول ناصر منسي، وناصر ماهر بدلا من سيف الجزيري ونبيل عماد.

حاول ناصر منسي تهديد مرمى بيراميدز وسدد في الدقيقة 51 ولكن تصدى الشناوي.

ونجح البديل ناصر منسي في تسجيل التعادل في الدقيقة 78 بعد انفراده بالحارس أحمد الشناوي، الذي خرج مصابا بعدها ليحل شريف إكرامي بدلا منه.

انتهى الوقت الأصلي من المباراة، والشوطين الإضافيين بالتعادل 1-1 ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح.

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ركلات الترجيح

سجل لبيراميدز كريم حافظ، ومروان حمدي، وأحمد توفيق، ويوسف إبراهيم أوباما، ووليد الكرتي، وبلاتي توريه، ومحمد حمدي، فيما أهدر مصطفى فتحي، وأحمد سامي، وعلي جبر.

سجل للزمالك حسام عبد المجيد، ومحمد شحاتة، ومحمود بنتايك، ومحمود حمدي الونش، وناصر ماهر، ومصطفى الزناري، وأحمد فتوح، ومحمود عبدالرازق شيكابالا، وأهدر مصطفى شلبي، وناصر منسي.