وسام يسجل ويقود فلسطين لتجاوز الكويت في تصفيات المونديال.. وموقعة حاسمة قبل كأس العالم للأندية

الخميس، 05 يونيو 2025 - 23:26

كتب : FilGoal

وسام أبو علي - منتخب فلسطين أمام الأردن

حقق منتخب فلسطين فوزًا هاما على حساب الكويت بهدفين نظيفين في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

سجل هدفي فلسطين تامر صيام في الدقيقة 32، قبل أن يضيف وسام أبو علي مهاجم الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 88 من ضربة جزاء.

وبتلك النتيجة رفع المنتخب الفلسطيني رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس بالمجموعة الثانية، متخلفا عن عمان رابع المجموعة برصيد 10 نقاط.

وضمن منتخبا كوريا الجنوبية والأردن التأهل إلى كأس العالم عن تلك المجموعة برصيد 19 نقطة، و16 نقطة، على الترتيب.

وبقي العراق في المركز الثالث برصيد 12 نقطة ليتأهل إلى المرحلة الرابعة من تصفيات كأس العالم.

وسينضم إلى العراق في المرحلة الرابعة من التصفيات إما فلسطين أو العراق.

الفدائيون بحاجة للفوز في المباراة الأخيرة أمام سلطنة عمان يوم 10 يونيو الساعة 9:15 مساءً.

أما في حالة فوز أو تعادل منتخب عمان فسيتأهل إلى المرحلة الرابعة بصحبة العراق، مع إقصاء المنتخب الفلسطين.

يذكر أن وسام أبو علي مهاجم منتخب فلسطين سيخوض مباراة عمان يوم 10 يونيو، قبل أن يسافر مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض مباراة افتتاح كأس العالم للأندية مع النادي الأهلي أمام المستضيف إنتر ميامي يوم 14 يونيو.

المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا تقسم فيها المنتخبات الـ18 إلى 3 مجموعات، بواقع 6 فرق في كل مجموعة.

ويتأهل من المجموعات الثلاث، أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما ينتقل المنتخبان صاحبي المركزين الثالث والرابع إلى المرحلة الرابعة، ويودع المنتخبان صاحبي المركز الخامس والسادس.

المرحلة الرابعة سيتم تقسيم الـ6 فرق المتأهلة إلى مجموعتين، ليتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم.

فيما يخوض الفريقان صاحبا المركز الثاني بالمجموعتين مرحلة خامسة من التصفيات، لتحديد الفائز الذي ينتقل لخوض ملحق الكونفدرالية.

وبذلك ضمنت زادت عدد المنتخبات الآسيوية المتأهلة لكأس العالم إلى 5 وهم، اليابان وإيران وأوزبكستان وكوريا الجنوبية، والأردن.

أما المنتخبات التي ضمنت الانتقال للمرحلة الرابعة من التصفيات فهي الإمارات وإندونيسيا وقطر والعراق.

تصفيات آسيا لكأس العالم فلسطين وسام أبو علي كأس العالم للأندية
نرشح لكم
الحضور مجاني في مباراة السعودية ضد أستراليا بتصفيات كأس العالم 2026 عاد من جديد.. بلماضي مديرا فنيا لـ الدحيل بعد عرضه الرسمي لضم مصدق.. الوداد يعلن التعاقد مع مدافع هولندي وسام أبو علي: نسقت أموري مع الأهلي منذ أول يوم.. وسأكون خائنا إن لم أشارك أمام عُمان الأردن يتأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ الجزائر تتفوق بثنائية على رواندا وديا قد يتأجل للمرحلة الرابعة.. حالة واحدة تؤهل السعودية مباشرة إلى كأس العالم أمام أستراليا السعودية تطيح بالبحرين من تصفيات كأس العالم.. وتحافظ على آمالها الضعيفة
أخر الأخبار
تريزيجيه: هددت طرابزون لأعود إلى الأهلي.. ولم أحصل على حقي إعلاميا ساعة | الكرة المصرية
الشناوي: صورنا بجانب ميسي تشعرنا بالفخر.. وهذا الفارق بين البطولة الحالية وكأس العالم 2018 ساعة | كأس العالم للأندية
أوليه: ريفر بليت حاول ضم رونالدو لأجل كأس العالم للأندية ساعة | كأس العالم للأندية
مؤتمر ريبيرو الأول - عن موقف زيزو وضيق الوقت وخطة إيقاف ميسي 2 ساعة | كأس العالم للأندية
دي لا فوينتي: هذا ما يفاجئنا في يامال.. ومستعد للهزيمة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
زيزو بعد وصوله ميامي: متحمس جدا لخوض كأس العالم للأندية لأول مرة في حياتي 2 ساعة | كأس العالم للأندية
خبر في الجول - علي الفيل يقترب من البنك الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
وعد من الجنايني لجماهير الزمالك بشأن الانتقالات 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "قراركم خاطيء".. الزمالك يرد على خطاب اتحاد الكرة بشأن موعد نهاية عقد زيزو 2 "كل الطرق تؤدي إلى الجزيرة".. الأهلي يعلن تعاقده مع زيزو 3 "عقده ينتهي في 1 يوليو".. الزمالك يستعجل التحقيق في شكواه ضد زيزو 4 وسام يسجل ويقود فلسطين لتجاوز الكويت في تصفيات المونديال.. وموقعة حاسمة قبل كأس العالم للأندية
/articles/506732/وسام-يسجل-ويقود-فلسطين-لتجاوز-الكويت-في-تصفيات-المونديال-وموقعة-حاسمة-قبل-كأس-العالم-للأندية