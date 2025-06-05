الأردن يتأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ

تأهل منتخب الأردن رسميا إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ النشامى.

منتخب الأردن حقق الفوز على حساب سلطنة عمان بثلاثية نظيفة في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وانتظر منتخب الأردن حتى سقوط المنتخب العراقي أمام ضيفه كوريا الجنوبية بهدفين نظيفين.

ويتلك النتيجتين تأهل منتخبا كوريا الجنوبية والأردن رسميا إلى كأس العالم.

منتخب كوريا الجنوبية تصدر المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة، يليه منتخب الأردن برصيد 16 نقطة، ليتأهلا سويا إلى المونديال مباشرة قبل خوض الجولة الأخيرة من تلك المرحلة.

وبقي العراق في المركز الثالث برصيد 12 نقطة ليتأهل إلى المرحلة الرابعة من تصفيات كأس العالم.

المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا تقسم فيها المنتخبات الـ18 إلى 3 مجموعات، بواقع 6 فرق في كل مجموعة.

ويتأهل من المجموعات الثلاث، أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما ينتقل المنتخبان صاحبي المركزين الثالث والرابع إلى المرحلة الرابعة، ويودع المنتخبان صاحبي المركز الخامس والسادس.

المرحلة الرابعة سيتم تقسيم الـ6 فرق المتأهلة إلى مجموعتين، ليتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم.

فيما يخوض الفريقان صاحبا المركز الثاني بالمجموعتين مرحلة خامسة من التصفيات، لتحديد الفائز الذي ينتقل لخوض ملحق الكونفدرالية.

وبذلك ضمنت زادت عدد المنتخبات الآسيوية المتأهلة لكأس العالم إلى 5 وهم، اليابان وإيران وأوزبكستان وكوريا الجنوبية، والأردن.

أما المنتخبات التي ضمنت الانتقال للمرحلة الرابعة من التصفيات فهي الإمارات وإندونيسيا وقطر والعراق.