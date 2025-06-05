موسمه الأفضل تهديفيا.. أحمد عاطف قطة يسجل في 3 مراحل من كأس مصر

الخميس، 05 يونيو 2025 - 23:08

كتب : FilGoal

هدف واحتفال أحمد عاطف قطة - بيراميدز - الزمالك

تقدم بيراميدز بفضل هدف أحمد عاطف "قطة" على حساب الزمالك في نهائي كأس مصر 2025.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز في استاد القاهرة الدولي لحسم بطل النسخة الحالية من كأس مصر.

وحوّل قطة عرضية في الدقيقة 30 بعد عرضية رائعة من وليد الكرتي، وأودعها برأسية في الشباك.

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وسجل قطة في 3 أدوار مختلفة من كأس هذا الموسم.

سجل ضد المقاولون العرب في دور الـ 16.

سجل ضد البنك الأهلي في نصف النهائي.

سجل ضد الزمالك في النهائي.

لاعب الوسط صاحب الـ22 عاما وصل لهدفه السابع هذا الموسم خلال 38 مباراة.

ويعد ذلك أفضل موسم لقطة في مسيرته إذ سجل من قبل هدفا وحيدا جاء الموسم الماضي بقميص زد.

أحمد عاطف قطة كأس مصر بيراميدز الزمالك
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