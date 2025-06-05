موسمه الأفضل تهديفيا.. أحمد عاطف قطة يسجل في 3 مراحل من كأس مصر
الخميس، 05 يونيو 2025 - 23:08
كتب : FilGoal
تقدم بيراميدز بفضل هدف أحمد عاطف "قطة" على حساب الزمالك في نهائي كأس مصر 2025.
ويلتقي الزمالك مع بيراميدز في استاد القاهرة الدولي لحسم بطل النسخة الحالية من كأس مصر.
وحوّل قطة عرضية في الدقيقة 30 بعد عرضية رائعة من وليد الكرتي، وأودعها برأسية في الشباك.
وسجل قطة في 3 أدوار مختلفة من كأس هذا الموسم.
سجل ضد المقاولون العرب في دور الـ 16.
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سجل ضد البنك الأهلي في نصف النهائي.
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سجل ضد الزمالك في النهائي.
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قطــــــــــة يخطف دفاع الزمالك ويسجل هدف أول عالمي لبيراميدز في الزمالك— ON Sport (@ONTimeSports) June 5, 2025
بيراميدز 1 : 0 الزمالك pic.twitter.com/EjqJqukV4d
لاعب الوسط صاحب الـ22 عاما وصل لهدفه السابع هذا الموسم خلال 38 مباراة.
ويعد ذلك أفضل موسم لقطة في مسيرته إذ سجل من قبل هدفا وحيدا جاء الموسم الماضي بقميص زد.
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