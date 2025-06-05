بهدفه ضد بيراميدز.. ناصر منسي يسجل في النهائي الثالث بمسيرته

الخميس، 05 يونيو 2025 - 23:01

كتب : إسلام أحمد

هدف واحتفال ناصر منسي - الزمالك - بيراميدز

واصل ناصر منسي التسجيل في النهائيات بعدما أدرك التعادل للزمالك ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر 2025.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز في استاد القاهرة الدولي لحسم بطل النسخة الحالية من كأس مصر.

وأدرك ناصر منسي التعادل من انفراد بعد تمريرة متقنة من أحمد فتوح في الدقيقة 78 بعدما شارك في بداية الشوط الثاني بدلا من سيف الجزيري.

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ووصل منسي للهدف رقم 26 مع الزمالك هذا الموسم سجلها خلال 77 مباراة بقميص الأبيض.

وهو الهدف الرابع عشر له هذا الموسم في جميع المسابقات.

ويعد ذلك ثالث نهائي يهز فيه ناصر منسي الشباك:

سجل مع طلائع الجيش ضد الأهلي في نهائي كأس مصر موسم 2019-2020 وخسر بركلات الترجيح.

سجل مع الزمالك ضد الأهلي في السوبر الإفريقي 2025 وفاز بركلات الترجيح.

سجل مع الزمالك ضد بيراميدز في نهائي كاس مصر 2024-2025.

ناصر منسي الزمالك نهائي كأس مصر كأس مصر بيراميدز
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