منافس الأهلي - بورتو يعلن ضم جابري فيجا

الخميس، 05 يونيو 2025 - 22:02

كتب : FilGoal

جابري فيجا - بورتو

أعلن نادي بورتو البرتغالي ضم الإسباني جابري فيجا لاعب فريق أهلي جدة السعودي لمدة 5 مواسم قادمة حتى 30 يونيو 2030.

ونجح فيجا في التتويج مع الأهلي السعودي بدوري أبطال آسيا.

وكشف بورتو عن التفاصيل المالية للصفقة التي بلغت 15 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات بحد أقصى 4 ملايين يورو.

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ووضع نادي بورتو 65 مليون يورو كشرط جزائي في عقد اللاعب.

ولعب جابري فيجا لناشئي سيلتا فيجو الإسباني حيث ولد هناك، ليتم تصعيده للفريق الأول مع انطلاق موسم 2022 - 2023

وساهم فيجا في تأهل منتخب إسبانيا تحت 21 سنة إلى نهائي بطولة أوروبا للشباب قبل الخسارة أمام إنجلترا.

وخاض فيجا مع أهلي جدة 44 مباراة بواقع 30 مباراة في الدوري وسجل 7 أهداف وصنع 5 آخرين، ومباراة في كأس الملك ومثلها في كأس السوبر و12 مباراة في دوري أبطال آسيا للنخبة ونجح في تسجيل هدف وصنع آخر بالبطولة.

وكشف بورتو عن ارتداء اللاعب القميص رقم 17، ويشارك مع فريقه الجديد في كأس العالم للأندية.

ويلعب بورتو في المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية إلى جانب الأهلي المصري، وإنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي.

ويختتم بورتو مشواره في مجموعات كأس العالم للأندية بمواجهة الأهلي فجر يوم الثلاثاء 24 يونيو الجاري.

جابري فيجا كأس العالم للأندية بورتو
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