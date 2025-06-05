انتهت الأمم الأوروبية - إسبانيا (5)-(4) فرنسا.. معركة الـ 9 أهداف
الخميس، 05 يونيو 2025 - 21:48
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فرنسا ضد إسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.
ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع البرتغال أول المتأهلين للنهائي بعد فوزها على ألمانيا بنتيجة 2-1.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.
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انتهت بفوز إسبانيا 5-4
ق 90+3: جوووول الرااابع كولو مواني يقلص الفارق برأسية
ق 88: كولو مواني يهدر فرصة تقليص الفارق بتسديدة علت العارضة
ق 83: جووول مبابي يسجل الثالث ويشعل اللقاء
ق 78: ريان شرقي سجل الثاني بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء
ق 67: جووول لامين يامال والخااااامس بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء
ق 59: جووول مبابي يقلص الفارق من ركلة جزاء
ق 55: جووول بيدري يضيف الرابع سريعا، عرضية من ويليامز وتسديدة من بيدري في الشباك
ق 53: جووول لامين يامال يسجل الثالث من علامة الجزاء
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 44: ديميبيلي يراوغ ويسدد كرة في منتصف المرمى يتصدى لها سيمون بسهولة
ق 43: هدف غير محتسب لإسبانيا سجله دين هويسن بداعي التسلل
ق 37: أوناي سيمون يتصدى ببراعة لفرصة تقليص الفارق
ق 26: جووول الثااااني.. ميكيل ميرينو يعزز تقدم اللاروخا سريعا بعد بينية رائعة.
ق 23: جووول نيكو ويليامز يتقدم بتصويبة قوية بعد تمريرة رائعة من أويارزبال.
ق 11: العارضة تمنع الأول بعد تصويبة رائعة من ثيو هيرنانديز
ق 6: تسديدة من ويليامز تصل سهلة في يد الحارس
بداية اللقاء