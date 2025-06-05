لا دموع على الملحق أو فوارق بسيطة.. أوزبكستان إلى كأس العالم 2026 لأول مرة

الخميس، 05 يونيو 2025 - 21:20

كتب : إسلام أحمد

منتخب أوزبكستان

تأهل منتخب أوزبكستان إلى نهائيات كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه بعدما فرض التعادل السلبي على الإمارات في الجولة 9 من المرحلة الثالثة لتصفيات كأس العالم.

وفرض المنتخب الأوزبكي التعادل السلبي على عيال زايد في ملعب آل نهيان ليظل فارق الـ 4 نقاط قائما ويضمن الأوزبكيون التأهل للمونديال بعد سلسلة طويلة من المحاولات.

التعادل رفع رصيد أوزبكستان لـ 18 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن إيران التي ضمنت تأهلها سلفا.

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فيما ظل منتخب الإمارات ثالثا برصيد 14 نقطة وسيخوض المرحلة الرابعة من الملحق المؤهل لكأس العالم 2026.

وبعد 8 محاولات سابقة للتأهل لكأس العالم تحقق المنشود في المرة التاسعة، حيث كانت الفوارق البسيطة فاصلا عن التأهل وسط الكبار، ولا دموع بعد الآن على ضياع فرص التأهل.

في 1998 احتل منتخب أوزبكستان المركز الرابع بفارق كبير عن المتأهلين للتصفيات.

في 2002 فشل منتخب أوزبكستان في التأهل للملحق بفارق نقطة عن الإمارات

في 2006 وصل للملحق وخسر بطاقة التأهل للملحق العالمي أمام البحرين

في 2010 تحققت أسوأ نتائج المنتخب الأوزبكي في التصفيات بتذيل ترتيب المجموعة

في 2014 خسر الأوزباكيون من الأردن في الملحق بعد ركلات ترجيح ماراثونية

في 2018 كان فارق الأهداف فاصلا لتأهل سوريا للملحق على حساب أوزباكستان

في 2022 كانت أول مرة لا يتأهل فيها للمرحلة الثالثة بفارق نقطة واحدة فقط في ترتيب أصحاب أفضل مركز ثاني بالمرحلة الثانية

في 2026 تأهل منتخب أوزبكستان قبل جولة على نهاية المرحلة الثالثة من التصفيات لأول مرة في تاريخها

المنتخب الأوزبكي في النسخة الحالية من التصفيات ضم في صفوفه مجموعة من اللاعبين الناشطين في الدوريات الأوروبية أبرزهم إلدور شوموردوف الهداف التاريخي للمنتخب ومهاجم روما الإيطالي وعبد القادر خوسانوف مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأصبح منتخب أوزبكستان الثالث آسيويا الذي يتأهل للمونديال بعد إيران واليابان والثامن على مستوى العالم.

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وإليكم قائمة المتأهلين لكأس العالم 2026

آسيا: إيران – اليابان – أوزبكستان

أمريكا الشمالية: كندا – أمريكا – المكسيك

أمريكا الجنوبية: الأرجنتين

أوقيانوسيا: نيوزيلاندا

منتخب أوزبكستان تصفيات كأس العالم 2026
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