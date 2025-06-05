السعودية تطيح بالبحرين من تصفيات كأس العالم.. وتحافظ على آمالها الضعيفة
الخميس، 05 يونيو 2025 - 21:09
كتب : FilGoal
فاز المنتخب السعودي على مضيفه البحريني بهدفين نظيفين في الجولة التاسعة من المرحلة الثالثة للمجموعة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.
انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب السعودي بهدف نظيف سجله مصعب الجوير في الدقيقة 16 بعد متابعة عرضية سالم الدوسري.
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مصعب الجوير يفتتح التسجيل للمنتخب السعودي ⚽️🇸🇦— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 5, 2025
#تصفيات_كأس_العالم2026 | #البحرين_السعودية pic.twitter.com/D1iQvG5gRX
وفي الشوط الثاني، نجح البديل عبد الرحمن العبود في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 75 بعد انفراده بالحارس البحريني.
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مصعب الجوير يفتتح التسجيل للمنتخب السعودي ⚽️🇸🇦— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 5, 2025
#تصفيات_كأس_العالم2026 | #البحرين_السعودية pic.twitter.com/D1iQvG5gRX
رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث بالمجموعة متخطيا إندونيسيا 12 نقطة التي نجحت في الفوز على حساب الصين في وقت سابق اليوم في الجولة ذاتها.
وبتلك النتيجة ودع المنتخب البحريني رسميا تصفيات كأس العالم من تلك المرحلة إلى جانب الصين.
وضمن المنتخب الياباني تأهله عن تلك المجموعة بعدما احتل الصدارة برصيد 20 نقطة.
وتأهل منتخب إندونيسيا للمرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.
ويتنافس منتخبا السعودية وأستراليا على حجز المقعد الثاني المؤهل مباشرة عن المجموعة، فيما يخوض المنتخب صاحب المركز الثالث المرحلة الرابعة في التصفيات إلى جانب إندونيسيا.
ويتأهل أول وثاني كل مجموعة، من المجموعات الثلاث في تلك المرحلة، مباشرة إلى كأس العالم.
ويودع المنتخبان صاحبي المركزين الخامس والسادس التصفيات.
فيما ينتقل المنتخبان صاحبي المركزين الثالث والرابع إلى المرحلة الرابعة من التصفيات.