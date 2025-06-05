السعودية تطيح بالبحرين من تصفيات كأس العالم.. وتحافظ على آمالها الضعيفة

فاز المنتخب السعودي على مضيفه البحريني بهدفين نظيفين في الجولة التاسعة من المرحلة الثالثة للمجموعة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب السعودي بهدف نظيف سجله مصعب الجوير في الدقيقة 16 بعد متابعة عرضية سالم الدوسري.

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وفي الشوط الثاني، نجح البديل عبد الرحمن العبود في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 75 بعد انفراده بالحارس البحريني.

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رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث بالمجموعة متخطيا إندونيسيا 12 نقطة التي نجحت في الفوز على حساب الصين في وقت سابق اليوم في الجولة ذاتها.

وبتلك النتيجة ودع المنتخب البحريني رسميا تصفيات كأس العالم من تلك المرحلة إلى جانب الصين.

وضمن المنتخب الياباني تأهله عن تلك المجموعة بعدما احتل الصدارة برصيد 20 نقطة.

وتأهل منتخب إندونيسيا للمرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

ويتنافس منتخبا السعودية وأستراليا على حجز المقعد الثاني المؤهل مباشرة عن المجموعة، فيما يخوض المنتخب صاحب المركز الثالث المرحلة الرابعة في التصفيات إلى جانب إندونيسيا.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة، من المجموعات الثلاث في تلك المرحلة، مباشرة إلى كأس العالم.

ويودع المنتخبان صاحبي المركزين الخامس والسادس التصفيات.

فيما ينتقل المنتخبان صاحبي المركزين الثالث والرابع إلى المرحلة الرابعة من التصفيات.