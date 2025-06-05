التشكيل - لونجليه في دفاع فرنسا.. ولامين يامال يقود هجوم إسبانيا

أعلن ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا عن تشكيل فريقه لمواجهة إسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبي.

ويتواجد كواديو كونيه لاعب روما في وسط فرنسا، في مشاركته الدولية السابعة.

كونيه -24 عاما- بدأ مسيرته الدولية في سبتمبر 2024، في دوري الأمم الأوروبية أيضا.

بينما يتواجد كليمون لونجليه مدافع أتلتيكو مدريد المعار من برشلونة في التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل فرنسا كالتالي:

حراسة المرمى: مايك مينيان

خط الدفاع: بيير كالولو - إبراهيما كوناتي - كليمون لونجليه - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: أدريون رابيو - كواديو كونيه

أمامهما: عثمان ديمبيلي - مايكل أوليسيه - ديزير دوي

خط الهجوم: كيليان مبابي

فيما جاء تشكيل إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: بيدرو بورو - روبين لو نورمان - دين هاوسن - مارك كوكوريا

خط الوسط: ميكيل ميرينو - مارتن زوبيمندي - بيدري

خط الهجوم: لامين يامال - ميكيل أويارزابال - إيناكي ويليامز

وتعد المباراة إعادة لنصف نهائي يورو 2024 بين إسبانيا وفرنسا، والذي انتهى بفوز إسبانيا 2-1.

وتقدم الديوك بهدف راندال كولو مواني، قبل أن يتعادل لامين يامال لإسبانيا، ويسجل داني أولمو سريعا هدف الفوز.

على الجانب الآخر تأهل منتخب البرتغال لنهائي دوري الأمم، بالفوز على ألمانيا 2-1.

يذكر أن منتخب إسبانيا أيضا هو حامل لقب دوري الأمم الأوروبية.