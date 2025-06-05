ماركا: ريال مدريد يحسم صفقة ماستانتونو.. وحسم مصيره في كأس العالم للأندية

الخميس، 05 يونيو 2025 - 20:56

كتب : FilGoal

فرانكو ماستانتونو - ريفر بليت

يقترب ريال مدريد من إتمام الاتفاق مع ريفر بليت الأرجنتيني لضم نجمه الواعد فرانكو ماستانتونو.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية فقد تم الاتفاق بين مدريد واللاعب على كل شيء.

وسيستمر ماستانتونو مع ريفر بليت في كأس العالم للأندية.

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والآن يقترب ريال مدريد من الاتفاق مع ريفر بليت على كيفية سداد الشرط الجزائي المقدر بـ 45 مليون يورو.

ويسعى ريال مدريد لحسم اتفاق يقضي بدفع المبلغ على 6 دفعات.

ويمتلك اللاعب شرطا جزائيا بقيمة 45 مليون يورو ما سيجعله أغلى لاعب يتم بيعه في الدوري الأرجنتيني تاريخيا.

وأشار فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس بأن اللاعب يحلم بالانضمام لريال مدريد منذ أن كان طفلا.

وأوضح أن ريال مدريد ينافس باريس سان جيرمان من أجل الفوز بخدمات اللاعب الشاب.

ويحق اللاعب الانتقال لريال مدريد في الرابع عشر من أغسطس المقبل عندما يتمم عامه الـ 18.

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وسبق أن تفاوض ريال مدريد مع جوهرة الكرة الأرجنتينية في مايو من العام الماضي.

ويشغل الأرجنتيني اليافع مركزي الجناح وصانع الألعاب، ويعد من الموهبة الأبرز في الكرة الأرجنتينية في العام الجاري.

صاحب الـ 17 خاض 19 مباراة هذا الموسم وسجل 7 أهداف وصنع 4 في جميع المسابقات.

وإجمالا خاض بقميص الفريق الأول لريفر بليت 61 مباراة سجل 10 وصنع 7 وتوج بلقب الدوري والسوبر الأرجنتيني.

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