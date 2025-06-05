تصفيات كأس العالم - وسام أبو علي أساسي مع فلسطين ضد الكويت

يبدأ وسام أبو علي أساسيا في هجوم منتخب فلسطين ضد الكويت في الجولة 9 من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحل منتخب فلسطين ضيفا على الكويت بعد قليل على استاد جابر الأحمد الدولي.

ويجلس موسى فراوي لاعب غزل المحلة على مقاعد البدلاء فيما يغيب ثنائي بتروجت حامد حمدان وبدر موسى عن القائمة التي تخوض المباراة.

وجاء تشكيل الفدائي

حراسة المرمى: رامي حمادة

الدفاع: مصعب بطاط – عميد ماهاجنه - ميلاد تيرمانيني - طه أحمد

الوسط: عطا جابر – عدي خروب – آدم كايد - تامر صيام

الهجوم: عدي دباغ – وسام أبو علي

فيما يحل منتخب عُمان ضيفا على فلسطين في ملعب الملك عبد الله الثاني في العاصمة الأردنية عمّان يوم 10 يونيو.

ويحتل منتخب فلسطين المركز الخامس في المجموعة الثانية من تصفيات آسيا برصيد 6 نقاط قبل جولتين على نهاية المرحلة الثالثة.

ويحتاج منتخب فلسطين لخطف المركز الرابع من عُمان التي تحتله برصيد 10 نقاط من أجل التأهل للمرحلة الرابعة من الملحق المؤهل لكأس العالم.

يذكر أن فلسطين ضمنت التأهل لكأس آسيا 2027 سلفا بفضل التأهل للمرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.