إندونيسيا تضع قدما في المرحلة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026 بالفوز على الصين

واصل منتخب إندونيسيا استفاقته ووضع قدما في المرحلة الرابعة من تصفيات قارة آسيا لكأس العالم 2026 بعد الفوز على الصين بنتيجة 1-0.

وحقق المنتخب الإندونيسي الفوز بفضل هدف من ركلة جزاء في الدقيقة 45 سجلها تير هار روميني لاعب أكسفورد الإنجليزي.

الفوز رفع رصيد إندونيسيا بقيادة باتريك كلويفرت لـ 12 نقطة في المركز الرابع.

ويحتاج منتخب إندونيسيا لتعثر منتخب البحرين ضد السعودية بالتعادل على الأقل لضمان الوصول للمرحلة الرابعة.

وتختتم إندونيسيا مرحلة التصفيات بالحلول ضيفا على اليابان في الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل.

وتشهد المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية تأهل أصحاب المركزين الثالث والرابع من المجموعات الثلاث.

ويتم تقسيم المنتخبات الـ 6 على مجموعتين كل مجموعة تضم 3 فرق ويتأهل بطل كل مجموعة مباشرة لنهائيات كأس العالم 2026.

فيما يخوض صاحبا المركز الثاني في المجموعتين مباراة الملحق والفائز منها يشارك في الملحق العالمي مع باقي القارات.

ويتأهل من قارة آسيا 8 مقاعد ونصف بواقع 6 من المرحلة الثالثة و2 من المرحلة الرابعة ونصف مقعد يملك حق المشاركة في الملحق العالمي.