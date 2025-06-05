انتهى نهائي كأس مصر - الزمالك (1)-(1) بيراميدز

الخميس، 05 يونيو 2025 - 20:30

كتب : FilGoal

وليد الكرتي -صلاح مصدق - الزمالك ضد بيراميدز

يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نهائي كأس مصر 2025.

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علي جبر يسدد فوق العارضة

فتوح يسجل في أعلى منتصف المرمى

محمد حمدي يسجل على يمين عواد

مصطفى الزناري يسجل على يسار إكرامي

بلاتي توريه يسجل على يسار عواد

ناصر منسي يسدد في المنتصف وإكرامي يتصدى

أحمد سامي يهدر.. الكرة تضرب العارضة

ناصر ماهر يسجل للزمالك في منتصف المرمى

وليد الكرتي يسجل لبيراميدز على يسار عواد

مصطفى شلبي يسجل في منتصف المرمى وإكرامي يتصدى.. ركلة لركلة الآن

يوسف أوباما يسجل على يمين عواد

محمود حمدي الونش يسجل الرابعة للزمالك على يسار إكرامي

أحمد توفيق يسدد بقوة على يمين عواد

محمود بنتايك يسجل الثالثة للزمالك على يسار إكرامي

مروان حمدي يسجل في أعلى المنتصف

محمد شحاتة يسدد يسجل في أعلى يسار الحارس

مصطفى فتحي يسدد في العارضة

حسام عبد المجيد يسجل الأولى على يسار شريف إكرامي

كريم حافظ يسجل الأولى على يمين محمد عواد

ركلات الترجيح

ق 121 نزول محمد عواد بدلا من محمد صبحي

ق 118 فتوح يسدد كرة خطيرة ولكن إكرامي يتصدى

نهاية الشوط الأول الإضافي

ق 91 يوسف أوباما بدلا من مهند لاشين

إلى الوقت الإضافي

ق 90 أحمد توفيق وعلي جبر بدلا من محمد الشيبي ومحمود مرعي

ق 89 عمر جابر بدلا من مصطفى الزناري

ق 84 محمود عبد الرازق شيكابالا بدلا من عبد الله السعيد

ق 83 شريف إكرامي بدلا من أحمد الشناوي للإصابة

ق 78 جووول التعادل من ناصر منسي... بينية أحمد فتوح تصل إلى منسي ليسدد الكرة أسفل الشناوي الذي قفز في محاولة التصدي

ق 65 كريم حافظ ومصطفى فتحي بدلا من أحمد عاطف قطة وإبراهيم عادل

ق 63 محمود بنتايك بدلا من سيف جعفر

ق 51 ناصر منسي يسدد ولكن الشناوي يتصدى

ق 46 نزول ناصر منسي وناصر ماهر في صفوف الزمالك بدلا من سيف الجزيري ونبيل عماد

استراحة

ق 30 جووول أول يسجله أحمد عاطف قطة بالرأس بعد عرضية من وليد الكرتي

ق 9 رأسية من مروان حمدي تصطدم بالعارضة من الأعلى

بداية المباراة

الزمالك بيراميدز كأس مصر نهائي كأس مصر
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