أحمد رمضان: عودتي للأهلي حلم.. والحظ وقف بجانبي في التوقيت

يعتبر أحمد رمضان مدافع الأهلي أن الحظ كان بجانبه في توقيت العودة للأهلي.

أعلن النادي الأهلي ضم أحمد رمضان لاعب الفريق قادما من سيراميكا كليوباترا.

وأوضح رمضان في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "أعتبر نفسي محظوظًا في توقيت العودة للأهلي قبل مشاركة الفريق في كأس العالم، ولم أتوقع المشاركة في هذا الحدث التاريخي".

وسافر اللاعب بالفعل مع بعثة الأهلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي وصلت اليوم الخميس استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق التفاصيل المالية للصفقة، إذ ستتم على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل 10 ملايين جنيه، مع أحقية الشراء مقابل 30 مليون جنيه.

وأضاف مدافع الأهلي الجديد "عودتي للأهلي من جديد حلم تحقق بعد الاجتهاد والعمل الجاد منذ مغادرتي النادي".

وأكمل "انتظرت فرصة العودة من جديد بعد مغادرتي منذ 3 سنوات، واعتبرت تلك الفترة تحديًا، واجتهدت خلالها كثيرًا وبذلت أقصى جهد مع فريق سيراميكا كليوباترا، إلى أن تحقق هدفي بالرجوع إلى بيتي النادي الأهلي."

وعن مباراة الأهلي الافتتاحية، قال "مباراة إنتر ميامي الافتتاحية هي بوابة التأهل لدور الـ16، والفوز سيكون دفعة معنوية للأهلي".

وتحدث عن المنافسة للمشاركة مع الفريق، قائلاً: "جميع لاعبي الأهلي على درجة متقاربة من الكفاءة، وهو ما يزيد من التنافس في جميع المراكز، ويصب في مصلحة الفريق".

وتدرج رمضان في صفوف ناشئين الأهلي ورحل لوادي دجلة وعاد للأهلي في 2020 وأعير مجددا لسموحة ثم لسيراميكا كليوباترا في صيف 2022.

وخاض المدافع الدولي البالغ 28 عاما 25 مباراة هذا الموسم بقميص سيراميكا كليوباترا سجل هدفا وصنع آخر.

وعن مدافعه المفضل، رد "وائل جمعة من أفضل المدافعين على مر التاريخ، وأتمنى تحقيق نفس النجاحات التي حققها مع الأهلي والمنتخب".

وتوج أحمد رمضان بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما مع منتخب مصر في 2019 وشارك في أولمبياد طوكيو 2020، وارتدى قميص منتخب مصر مرتين تحت قيادة روي فيتوريا.

ويخوض الأهلي كأس العالم للأندية في المجموعة الأولى التي تضم إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

وعن انضمامه لمنتخب مصر خلال الفترة الأخيرة، أشار رمضان إلى فوزه بثقة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن: "ثقة الجهاز الفني في قدراتي أمر يسعدني بكل تأكيد على المستوى الشخصي، وأعتبره وسامًا على صدري".

وأتم حديثه بتوجيه رسالة إلى جماهير الأهلي: "الجمهور هو اللاعب الأول في الفريق، ودعمهم سيمثل فارقًا بكل تأكيد خلال وجودي مع الفريق."