تشكيل الزمالك - شلبي أساسي.. تعديل وحيد من الرمادي أمام بيراميدز

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لفريق الزمالك عن تشكيله لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر.

ويشارك مصطفى شلبي أساسيا في النهائي، وهو التعديل الوحيد الذي أجراه الرمادي على آخر تشكيل للأبيض.

ولعب الزمالك أمام فاركو في آخر جولات الدوري بنفس التشكيل، ولكن بتواجد أحمد عبد الرحيم إيشو بدلا من شلبي.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – أحمد فتوح

خط الوسط: نبيل عماد – محمد شحاتة – عبد الله السعيد

خط الهجوم: سيف جعفر - سيف الجزيري - مصطفى شلبي

البدلاء: محمد عواد - محمود بنتايك - صلاح مصدق - مصطفى الزناري - ناصر ماهر - محمد السيد - أحمد عبد الرحيم"إيشو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - ناصر منسي

الزمالك يسعى للعودة لمنصة التتويج بعد غياب 4 سنوات.

ويعود آخر لقب توج به الزمالك بكأس مصر إلى موسم 2020 - 2021 حين حقق الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتوج الزمالك بـ28 لقبا طوال تاريخه لكأس مصر، فيما خسر 14 مباراة نهائية.

أما بيراميدز فنجح في التتويج بلقب الكأس في محاولته الثالثة بعد خسارة نهائيين.

خسر بيراميدز نهائي موسم 2018 - 2019 بثلاثية نظيفة أمام الزمالك، ثم خسر أمام الأهلي في نهائي موسم 2021–22.

ولكن نجحت المحاولة الثالثة بتتويج بيراميدز ببطولة لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على حساب زد في المباراة النهائية للموسم الماضي.

ونجح بيراميدز في التتويج هذا الموسم بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.