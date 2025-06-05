"التصدي الأفضل في حياتي ولكن".. إيميليانو مارتينيز يروي قصة كرة كولو مواني الشهيرة

الخميس، 05 يونيو 2025 - 19:39

كتب : FilGoal

إيميليانو مارتينيز - راندال كولو مواني

روى إيميليانو مارتينيز حارس مرمى منتخب الأرجنتين قصة تصديه الأشهر لكرة راندال كولو مواني في نهائي كأس العالم 2022.

وقال في تصريحاته لحساب الكرة الذهبية عبر منصة إكس: "انتظرت حتى هبطت الكرة إلى قدمه وتركت المساحة على جانبي الأيسر فقط، حتى يصبح آخر ما رآه ويركز على هذا الجانب".

وأضاف "كان يمكن للكرة أن تدخل، ولكن شيء سحري حدث في قدمي. لمست الكرة وابتعدت وحل الصمت في الملعب قبل أن يصرخ الجميع، فقد استمر اللعب وكدنا نسجل أيضا".

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وأوضح "هذا هو التصدي الأفضل في مسيرتي. لم أدرك كيف فعلتها، ولم أكن أعلم حتى أني رفعت يدي اليمنى".

واختتم "كل شيء حدث بسرعة لدرجة لا تجعلني أتذكر. بعد أن حصلت على هاتفي وأعدت مشاهدة اللقطة بدأت أفهم".

الواقعة تعود إلى نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا على ملعب لوسيل في قطر.

وكانت النتيجة 3-3 في الوقت الإضافي، وكان تسجيل مواني لكرته يعني فوز فرنسا بكأس العالم.

التصدي قاد الفريقين إلى ركلات الترجيح، التي تصدى فيها مارتينيز لركلة كينجسلي كومان، وأهدر أوريليان تشواميني تسديدته بجوار القائم.

بينما سجلت الأرجنتين ركلاتها الأربعة، بتوقيع ليونيل ميسي وباولو ديبالا ولياندرو باريديس وجونزالو مونتييل، لتتوج بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها بعد 1978 و1986.

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