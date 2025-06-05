تشكيل بيراميدز - مروان يعوض ماييلي.. وإبراهيم عادل أساسي أمام الزمالك في نهائي الكأس

الخميس، 05 يونيو 2025 - 19:29

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - الزمالك ضد بيراميدز

أعلن كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لبيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر.

ويغيب عن بيراميدز مهاجمه فيستون ماييلي الذي انضم لمنتخب الكونغو الديمقراطية في توقف يونيو.

ويبدأ بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي:

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حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي

الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه

وسط الهجوم: إبراهيم عادل - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة

الهجوم: مروان حمدي

وعلى مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - أحمد توفيق - كريم حافظ - صديق أوجولا - مصطفى فتحي - دودو الجباس - يوسف أوباما - عبد الرحمن مجدي

الزمالك يسعى للعودة لمنصة التتويج بعد غياب 4 سنوات.

ويعود آخر لقب توج به الزمالك بكأس مصر إلى موسم 2020 - 2021 حين حقق الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتوج الزمالك بـ28 لقبا طوال تاريخه لكأس مصر، فيما خسر 14 مباراة نهائية.

أما بيراميدز فنجح في التتويج بلقب الكأس في محاولته الثالثة بعد خسارة نهائيين.

خسر بيراميدز نهائي موسم 2018 - 2019 بثلاثية نظيفة أمام الزمالك، ثم خسر أمام الأهلي في نهائي موسم 2021–22.

ولكن نجحت المحاولة الثالثة بتتويج بيراميدز ببطولة لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على حساب زد في المباراة النهائية للموسم الماضي.

ونجح بيراميدز في التتويج هذا الموسم بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

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