مصطفى محمد يحضر نهائي الكأس بين الزمالك وبيراميدز

الخميس، 05 يونيو 2025 - 19:25

كتب : FilGoal

مصطفى محمد

يتواجد مصطفى محمد مهاجم الزمالك السابق ونجم نانت الفرنسي الحالي في استاد القاهرة.

يأتي ذلك على هامش مباراة الزمالك أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر.

ولعب محمد في صفوف ناشئي الزمالك، الذي أعاره للداخلية وطنطا وطلائع الجيش، قبل تصعيده للفريق الأول في 2019.

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وفي يناير 2021 انتقل محمد إلى جالاتا سراي التركي معارا، قبل تحويل الإعارة إلى انتقال نهائي في صيف 2022.

وخرج مصطفى معارا إلى نانت في نفس الصيف، ثم انتقل نهائيا إلى النادي الفرنسي في صيف 2023.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي في نهائي كأس مصر.

وأعلن المعلق التونسي رؤوف خليف تعليقه على مباراة الزمالك ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وستذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

ويدخل بيراميدز المباراة من أجل الدفاع عن لقب الموسم الماضي.

وكان الزمالك قد سبق له التتويج بلقب كأس مصر 28 مرة أخرهم منذ عام 2021.

ويقود محمود بسيوني المباراة كحكم ساحة ويعاونه كل من سامي هلهل ويوسف البساطي، بينما يتواجد محمد يوسف كحكم رابع.

وسبق لبسيوني إدارة 5 مباريات لبيراميدز خلال الموسم الحالي وحقق خلالهم بيراميدز الفوز.

كما أدار للزمالك مباراتين فاز خلالهما في واحدة وخسر الأخرى.

وأدار بسيوني مباراة الفريقين في الدور الأول والتي انتهت بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل.

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