بعد السفر لأمريكا.. الأهلي يعلن ضم أحمد رمضان

أعلن النادي الأهلي ضم أحمد رمضان لاعب الفريق قادما من سيراميكا كليوباترا.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق التفاصيل المالية للصفقة، إذ ستتم على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل 10 ملايين جنيه.

وسيتواجد بند في عقد اللاعب يتيح للأهلي التعاقد معه بشكل نهائي مقابل 30 مليون جنيه.

وسافر اللاعب بالفعل مع بعثة الأهلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي وصلت منذ قليل استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وتدرج رمضان في صفوف ناشئين الأهلي ورحل لوادي دجلة وعاد للأهلي في 2020 ورحل بعد عامين لسيراميكا كليوباترا.

وخاض المدافع الدولي البالغ 28 عاما 25 مباراة هذا الموسم بقميص سيراميكا كليوباترا سجل هدفا وصنع آخر.

وأعلن الأهلي ضم كل من محمود حسن "تريزيجيه" والتونسي محمد علي بن رمضان ومحمد أحمد "سيحا".

من هو أحمد رمضان؟