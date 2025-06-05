بعد السفر لأمريكا.. الأهلي يعلن ضم أحمد رمضان
الخميس، 05 يونيو 2025 - 19:20
كتب : FilGoal
أعلن النادي الأهلي ضم أحمد رمضان لاعب الفريق قادما من سيراميكا كليوباترا.
أحمد رمضان
النادي : الأهلي
وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق التفاصيل المالية للصفقة، إذ ستتم على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل 10 ملايين جنيه.
وسيتواجد بند في عقد اللاعب يتيح للأهلي التعاقد معه بشكل نهائي مقابل 30 مليون جنيه.
وسافر اللاعب بالفعل مع بعثة الأهلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي وصلت منذ قليل استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية.
وتدرج رمضان في صفوف ناشئين الأهلي ورحل لوادي دجلة وعاد للأهلي في 2020 ورحل بعد عامين لسيراميكا كليوباترا.
وخاض المدافع الدولي البالغ 28 عاما 25 مباراة هذا الموسم بقميص سيراميكا كليوباترا سجل هدفا وصنع آخر.
مرحبا بعودتك🦅🤩 pic.twitter.com/ka4IDxYnUm— النادي الأهلي (@AlAhly) June 5, 2025
وأعلن الأهلي ضم كل من محمود حسن "تريزيجيه" والتونسي محمد علي بن رمضان ومحمد أحمد "سيحا".
من هو أحمد رمضان؟