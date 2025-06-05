بعد السفر لأمريكا.. الأهلي يعلن ضم أحمد رمضان

الخميس، 05 يونيو 2025 - 19:20

كتب : FilGoal

أحمد رمضان - الأهلي

أعلن النادي الأهلي ضم أحمد رمضان لاعب الفريق قادما من سيراميكا كليوباترا.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق التفاصيل المالية للصفقة، إذ ستتم على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل 10 ملايين جنيه.

وسيتواجد بند في عقد اللاعب يتيح للأهلي التعاقد معه بشكل نهائي مقابل 30 مليون جنيه.

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وسافر اللاعب بالفعل مع بعثة الأهلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي وصلت منذ قليل استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وتدرج رمضان في صفوف ناشئين الأهلي ورحل لوادي دجلة وعاد للأهلي في 2020 ورحل بعد عامين لسيراميكا كليوباترا.

وخاض المدافع الدولي البالغ 28 عاما 25 مباراة هذا الموسم بقميص سيراميكا كليوباترا سجل هدفا وصنع آخر.

وأعلن الأهلي ضم كل من محمود حسن "تريزيجيه" والتونسي محمد علي بن رمضان ومحمد أحمد "سيحا".

من هو أحمد رمضان؟

حامد فهيم مدربه في شباب الأهلي أطلق عليه لقب "بيكهام" لتميزه في الركلات الثابتة، كما شبَّهه أشقاءه بإبراهيم سعيد لإجادته حينها في مركزي الدفاع والوسط المدافع.

بدأ ممارسة الكرة بعمر 7 سنوات وتدرب في مدرسة الكرة بالسنبلاوين، انضم للأهلي بعد النجاح في الاختبارات على يد بدر رجب سامي قمصان طلب منه التحول من قلب دفاع لمنتصف الملعب وتم تصعيده للفريق الأول للأهلي تحت قيادة الإسباني خوان كارلوس جاريدو.

يعشق ديفيد لويز وتشيلسي ويشجع ريال مدريد في إسبانيا.

أعير من الأهلي لحرس الحدود ووادي دجلة وعاد للأهلي في 2020 وأعير مجددا لسموحة ثم انضم لسيراميكا كليوباترا في صيف 2022.

توج بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما مع منتخب مصر في 2019 وشارك في أولمبياد طوكيو 2020، وارتدى قميص منتخب مصر مرتين تحت قيادة روي فيتوريا.

ارتبط اسمه بالانتقال للزمالك لكن سيراميكا تمسك بالإبقاء عليه وجدد تعاقده لـ 3 مواسم إضافية.

أحمد رمضان الأهلي كأس العالم للأندية
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