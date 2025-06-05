انتهت في تصفيات المونديال - البحرين (0)-(2) السعودية

الخميس، 05 يونيو 2025 - 19:00

كتب : FilGoal

هدف سالم الدوسري - السعودية أمام الأرجنتين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البحرين أمام السعودية في الجولة التاسعة من المجموعة الثالثة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الرابع في المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما يحتل منتخب البحرين المركز الخامس برصيد 6 نقاط.

وارتقى منتخب إندونيسيا إلى المركز الثالث بعد الفوز على حساب الصين في الجولة ذاتها، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، وتوقف رصيد التنين الصيني عند 6 نقاط.

أخبار متعلقة:
التشكيل - سالم الدوسري يقود هجوم السعودية أمام البحرين للحفاظ على الأمل الأخير تصفيات كأس العالم - تعقد موقف السعودية بعد انتصار أستراليا القاتل على اليابان قرعة كأس العرب – مصر مع الأردن والإمارات.. ومواجهات نارية أخرى

وكان المنتخب الأسترالي نجح في الفوز على حساب اليابان ليرفع رصيده إلى 16 نقطة، خلف الكمبيوتر الياباني الذي ضمن التأهل لكأس العالم رسميا.

--------------------------------------

نهاية المباراة بفوز السعودية 2-0.

ق 75: جووووول عبد الرحمن العبود يسجل الهدف الثاني للسعودية بعد انفراده بالحارس البحريني.

ق 73: فرصة التعادل تضيع من المنتخب البحريني .. بعد تسديدة تصدى لها نواف العقيدي لترتد إلى مهدي عبد الجبار الذي سددها ولكن تألق الحارس السعودي مجددا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم السعودية بهدف نظيف.

ق 16: جوووووول مصعب الجوير يسجل الهدف الأول للمنتخب السعودي بعد متابعة عرضية سالم الدوسري.

انطلاق المباراة

تصفيات آسيا لكأس العالم السعودية البحرين
نرشح لكم
قد يتأجل للمرحلة الرابعة.. حالة واحدة تؤهل السعودية مباشرة إلى كأس العالم أمام أستراليا السعودية تطيح بالبحرين من تصفيات كأس العالم.. وتحافظ على آمالها الضعيفة رومانو يكشف تفاصيل عرض الهلال لضم أوسيمين التشكيل - سالم الدوسري يقود هجوم السعودية أمام البحرين للحفاظ على الأمل الأخير تصفيات كأس العالم - تعقد موقف السعودية بعد انتصار أستراليا القاتل على اليابان إنزاجي: أعرف الهلال جيدا لأني أتابع الكرة العربية.. وسنبذل قصارى جهدنا أمام ريال مدريد الهلال يعلن إنزاجي مديرا فنيا للأزرق لمدة موسمين الشرق الأوسط: على رأسهم ديانج.. الخلود يسعى لاستمرار الثلاثي الأجنبي
أخر الأخبار
قد يتأجل للمرحلة الرابعة.. حالة واحدة تؤهل السعودية مباشرة إلى كأس العالم أمام أستراليا 19 دقيقة | سعودي في الجول
لا دموع على الملحق أو فوارق بسيطة.. أوزبكستان إلى كأس العالم 2026 لأول مرة 28 دقيقة | آسيا
السعودية تطيح بالبحرين من تصفيات كأس العالم.. وتحافظ على آمالها الضعيفة 39 دقيقة | سعودي في الجول
التشكيل - لونجليه في دفاع فرنسا.. ولامين يامال يقود هجوم إسبانيا 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماركا: ريال مدريد يحسم صفقة ماستانتونو.. وحسم مصيره في كأس العالم للأندية 52 دقيقة | ميركاتو
تصفيات كأس العالم - وسام أبو علي أساسي مع فلسطين ضد الكويت 53 دقيقة | آسيا
إندونيسيا تضع قدما في المرحلة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026 بالفوز على الصين ساعة | آسيا
مباشر نهائي كأس مصر - الزمالك (0)-(1) بيراميدز.. تبديلان في صفوف الأبيض ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي أبطال أوروبا – باريس (5)-(0) إنتر.. سان جيرمان بطلا لأوروبا 2 "قراركم خاطيء".. الزمالك يرد على خطاب اتحاد الكرة بشأن موعد نهاية عقد زيزو 3 تأجيل انطلاق نهائي كأس مصر 4 "عقده ينتهي في 1 يوليو".. الزمالك يستعجل التحقيق في شكواه ضد زيزو
/articles/506710/مباشر-تصفيات-المونديال-البحرين-0-2-السعودية-جوووووول-الثاني