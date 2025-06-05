انتهت في تصفيات المونديال - البحرين (0)-(2) السعودية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البحرين أمام السعودية في الجولة التاسعة من المجموعة الثالثة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الرابع في المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما يحتل منتخب البحرين المركز الخامس برصيد 6 نقاط.

وارتقى منتخب إندونيسيا إلى المركز الثالث بعد الفوز على حساب الصين في الجولة ذاتها، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، وتوقف رصيد التنين الصيني عند 6 نقاط.

وكان المنتخب الأسترالي نجح في الفوز على حساب اليابان ليرفع رصيده إلى 16 نقطة، خلف الكمبيوتر الياباني الذي ضمن التأهل لكأس العالم رسميا.

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نهاية المباراة بفوز السعودية 2-0.

ق 75: جووووول عبد الرحمن العبود يسجل الهدف الثاني للسعودية بعد انفراده بالحارس البحريني.

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ق 73: فرصة التعادل تضيع من المنتخب البحريني .. بعد تسديدة تصدى لها نواف العقيدي لترتد إلى مهدي عبد الجبار الذي سددها ولكن تألق الحارس السعودي مجددا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم السعودية بهدف نظيف.

ق 16: جوووووول مصعب الجوير يسجل الهدف الأول للمنتخب السعودي بعد متابعة عرضية سالم الدوسري.

video:1 مصعب الجوير يفتتح التسجيل للمنتخب السعودي ⚽️🇸🇦



#تصفيات_كأس_العالم2026 | #البحرين_السعودية pic.twitter.com/D1iQvG5gRX — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 5, 2025

انطلاق المباراة