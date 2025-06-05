رومانو يكشف تفاصيل عرض الهلال لضم أوسيمين

الخميس، 05 يونيو 2025 - 18:31

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص في الانتقالات تفاصيل العرض المالي المقدم من الهلال السعودي إلى نابولي الإيطالي للحصول على خدمات النيجيري فيكتور أوسيمين.

وأوضح رومانو عبر حسابه على منصة إكس: "الهلال قدم عرضًا رسميًا لنابولي لضم فيكتور أوسيمين بقيمة 65 مليون يورو كرسوم ثابتة، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كحوافز إضافية، والقرار بيد نابولي الآن."

وذكرت جريدة عكاظ أن أوسيمين مهاجم نابولي سيخضع للفحص الطبي تمهيدا لانتقاله إلى الهلال يوم الخميس.

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وأوضح التقرير أن المهاجم النيجيري سيخضع للكشف الطبي في باريس، ليتوجه بعدها إلى السعودية لتوقيع العقود.

ولعب أوسيمين الموسم المنصرم في صفوف جالاتا سراي على سبيل الإعارة من نابولي.

وسيشارك أوسيمين مع الهلال في كأس العالم للأندية

وينطلق كأس العالم للأندية يوم 15 يونيو بمواجهة الأهلي أمام صاحب الأرض إنتر ميامي الأمريكي بمشاركة القائد ليونيل ميسي على ملعب هارد روك.

ويلعب الهلال بالمجموعة الثامنة مع ريال مدريد وباتشوكا وسالزبورج.

يذكر أن الهلال أعلن تعاقده مع سيموني إنزاجي مدرب إنتر السابق كمدير فني للفريق.

مواعيد مباريات الهلال السعودي

ريال مدريد × الهلال - الساعة 11 مساء يوم 18 يونيو

الهلال × سالزبورج - الساعة 2 صباحا يوم 23 يونيو

الهلال × باتشوكا - الساعة الخامسة صباحا يوم 27 يونيو

أوسيمين نابولي الهلال كأس العالم للأندية
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