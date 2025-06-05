التشكيل - سالم الدوسري يقود هجوم السعودية أمام البحرين للحفاظ على الأمل الأخير

الخميس، 05 يونيو 2025 - 18:12

كتب : FilGoal

هيرفي رينار - سالم الدوسري

كشف هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، عن تشكيل الأخضر لمواجهة البحرين في الجولة التاسعة من المجموعة الثالثة للمرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

ودفع رينارد بسالم الدوسري لقيادة هجوم الفريق، فيما قرر الإبقاء على سعود عبد الحميد ظهير أيمن روما الإيطالي على مقاعد البدلاء.

ويبدأ المنتخب السعودي بالتشكيل التالي:

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حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: علي مجرشي - حسان تمبكتي - حسن كادش - نواف البوشل

الوسط: محمد كنو - زياد الجهني - مصعب الجوير

الهجوم: أيمن يحيى - سالم الدوسري - فراس البريكان

وعلى مقاعد البدلاء: أحمد الكسار - عبد الرحمن الصانبي - علي لاجامي - عبد الإله العمري - سعود عبد الحميد - ناصر الدوسري - فيصل الغامدي - عبد الرحمن العبود - مروان الصحفي - همام الهمامي - عبد الله الحمدان - عبد الله آل سالم.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث في المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما يحتل منتخب البحرين المركز الخامس برصيد 6 نقاط.

وكان المنتخب الأسترالي نجح في الفوز على حساب اليابان متصدر المجموعة بـ20 نقطة بهدف نظيف ضمن الجولة ذاتها.

ورفعت أستراليا رصيدها إلى 16 نقطة في المركز الثاني.

ويلتقي في الوقت ذاته لحساب نفس الجولة منتخب إندونيسيا 9 نقاط، أمام الصين متذيل المجموعة بـ6 نقاط.

ويواجه المنتخب السعودي نظيره الأسترالي في الجولة الأخيرة

ويحتاج المنتخب السعودي للفوز أمام البحرين، ثم الفوز أمام أستراليا في الجولة الأخيرة بفارق أهداف يقلص الفارق مع أستراليا الذي يبلغ 10 أهداف، من أجل التأهل مباشرة لكأس العالم.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة، من المجموعات الثلاث في تلك المرحلة، مباشرة إلى كأس العالم.

ويودع المنتخبان صاحبي المركزين الخامس والسادس التصفيات.

فيما ينتقل المنتخبان صاحبي المركزين الثالث والرابع إلى المرحلة الرابعة من التصفيات.

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